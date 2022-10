Sappiamo tutti quello che è capitato a Marco Bellavia durante la sua breve permanenza nella casa del GF Vip e i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il reality. Di recente è anche tornato nel programma in diretta per confrontarsi con i suoi compagni di viaggio. Qui di seguito un piccolo estratto:

Non è facile parlarvi ragazzi perché dal momento in cui io sono uscito da questa casa, mi sono portato con me il dolore di 22 persone insieme a me. Io avrei voluto 22 persone che mi aiutassero a risolvere un problemino. Ma un problema momentaneo, perché io non ho avuto un grosso problema. Ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato per niente da fare per riuscire a risolvere magari anche solamente un disagio momentaneo, temporaneo. Invece sono uscito da solo, perché voi purtroppo, anche se al momento non me n’ero accorto, quando sono tornato a casa ho visto che me ne avete detto di tutti i colori. Salvo alcune persone, perché ci sono state 2 o 3 persone su 22…che sono un po’ pochine. Sono il 10%. E questa è una cosa che mi ha fatto molto male.