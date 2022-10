Marco Bellavia entra nella Casa del GF Vip

Dopo il confronto in studio con i vipponi eliminati e squalificati, Marco Bellavia ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip insieme ad Alfonso Signorini per parlare ai vipponi. In giardino, di fronte ai concorrenti frizzati, Marco ha quindi fatto un discorso generico mantenendo sempre il punto e togliendosi qualche sassolino.

“Non è facile parlarvi ragazzi perché dal momento in cui io sono uscito da questa casa, mi sono portato con me il dolore di 22 persone insieme a me. Io avrei voluto 22 persone che mi aiutassero a risolvere un problemino. Ma un problema momentaneo, perché io non ho avuto un grosso problema. Ho avuto un problema in mezzo a un gruppo che non si è dato per niente da fare per riuscire a risolvere magari anche solamente un disagio momementaneo, temporaneo. Invece sono uscito da solo, perché voi purtroppo, anche se al momento non me n’ero accorto, quando sono tornato a casa ho visto che me ne avete detto di tutti i colori. Salvo alcune persone, perché ci sono state 2 o 3 persone su 22…che sono un po’ pochine. Sono il 10%. E questa è una cosa che mi ha fatto molto male”.

Marco Bellavia ha continuato raccontando il suo dispiacere: “Io, sono passati 20 giorni, mi sono ripreso molto bene, mi sembra di essere abbastanza lucido. Però la cosa che mi fa rabbia è che io sono fuori! Sono fuori da questo gioco che ho sognato da 22 anni, da quando è iniziato il Grande Fratello. Dopo 22 anni ce l’ho fatta e voi ci avete messo 22 giorni a buttarmi fuori. Perché la colpa è anche un po’ vostra. Non che dia la colpa a voi, la colpa è tutta mia, mi prendo le mie totali responsabilità. Perché ho avuto dei problemi miei, mi sono un pochettino blindato nella mia mente e i miei discorsi interiori. Potrei nominarvi uno per uno e ripetervi le stesse parole che ho sentito dire in televisione più di una volta.”

Bellavia ha anche detto una frase molto forte: “Ci ritroviamo stasera che voi siete tutti belli in piedi e ancora in gioco, in gara anche per vincere dei soli. E io sono fuori. Però io penso di aver vinto la mia personale gara del Grande Fratello uscendo di qua. Perché mi sono trovato fuori con tanta solidarietà da parte dei miei parenti, di mio figlio, di mia mamma, di mio fratello, di tutta la gente. E anche di Pamela. Mentre il vostro bene, che avreste poturo regalarmi o concedermi, tutt’ora non c’è stato”. Ha quindi citato tutta la commozione e gli abbracci quando è stata squalificata Ginevra Lamborghini, mentre quando è uscito lui nessuno si è davvero dispiaciuto. E ha accennato anche alla fuga di Sara Manfuso e delle sue frasi poi dette in altri programmin televisivi.

Dopo alcune parole del conduttore, Marco Bellavia ha voluto anche specificare che non tutti hanno detto parole brutte. Ci sono state anche delle persone che hanno avuto parole carine e di conforto nei suoi confronti. Finito il freez, l’ex vippone ha detto di esserci davvero rimasto male delle parole che gli sono state rivolte, le ha riviste tutte nei vari filmati una volta uscito.

Ha quindi concluso chiedendo loro di fare da ora in poi un Grande Fratello propositivo di costruire qualcosa di buono. Ha ribadito di non voler accusare nessuno, ma che ognuno di loro sa cosa ha o non ha fatto.

Un faccia a faccia che porta alla consapevolezza in merito a quanto successo. Marco ricorda ai suoi ex compagni di gioco di aver visto e sentito tutto, anche quello che dicevano alle sue spalle. #GFVIP pic.twitter.com/WHLulyAKJy — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2022

Potete rivedere QUI tutto il video.

