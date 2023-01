Edoardo avverte Antonella: “Vuoi che dica quello che mi dici sotto le coperte?”, la reazione di lei

NEWS

Debora Parigi | 2 Gennaio 2023

GF Vip 7

Nuovo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip

Ennesimo scontro al GF Vip 7 che coinvolge l’ormai ex coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due sono arrivati ai ferri corti, ciò che è successo nel corso della settimana appena trascorsa li ha portato ad allontanarsi e a non voler avere più niente a che fare l’uno con l’altra. Anche se c’è da segnalare che di recente ci sono stati degli abbracci, ma questo resta un mistero.

In tutto questo, nella Casa si sono formati come due schieramenti. E ovviamente Edoardo e Antonella sono ai poli opposti. Donnamaria, in particolare, passa molto tempo con l’amico Tavassi che lo appoggia nella sua scelta di chiudere con la Fiordelisi. E oggi, come detto, c’è stato un nuovo scontro tra i due ex fidanzati in cui poi si è intromesso anche il fratello di Guendalina.

Mentre erano in giardino, si sono ritrovati a discutere. E a quel punto Edoardo Donnamaria ha lanciato una minaccia ad Antonella Fiordelisi. “Vuoi che dica quello che mi dici sotto le coperte?”, ha detto l’ex volto di Forum. Lei ha cercato di non scomporsi e lo ha affrontato. In quel momento si è quindi intromesso Tavassi che l’ha provocata dicendole: “Perché non glielo fai dire?”.

La Fiordelisi non ha risposto alla provocazione, cercando anche di non dare importanza a Tavassi, palesememnte infastidita dal fatto che si fosse intromesso nel loro scontro. Poi alla fine, ha risposto che Edoardo poteva tranquillamente rivelare cosa si erano detti, accennando al fatto che fossero discorsi sul sesso. Ma dalla reazione di Tavassi, pare che Donnamaria non parlasse di questo.

Donnamaria ad Antonella: “Vuoi che dica quello che dici sotto le coperte?” e parte lo scontro anche con Tavassi 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/mTX9Ch7veF — trashtvstellare (@tvstellare) January 2, 2023

Come è successo per altre situazioni, anche questo scontro ha generato la reazione del pubblico del GF Vip. Ci sono gli utenti che sono contro Antonella, chi invece trova davvero irrispettoso il discorso di Donnamaria e chi, in generale, è infastidito dall’intromissione di Tavassi in questa discussione tra i due.