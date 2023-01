Tavassi imita Antonella di fronte a lei che non la prende benissimo (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 2 Gennaio 2023

GF Vip 7

Uscito per accertalmenti medici e un probabile intervento chirurgico, Antonino Spinalbese, secondo alcuni rumor, potrebbe poi non rientrare.

Antonino Spinalbese non rientrerà dentro il Grande Fratello?

Come già annunciato dallo stesso vippone alcuni giorni fa, Antonino Spinalbese ha lasciato il 31 dicembre la Casa del GF Vip 7 per motivi medici. Lo ha rivelato anche con un comunicato ufficiale lo stesso Grande Fratello parlando di “accertalmenti medici”. Ma Antonino non dovrà fare solo dei controlli, ma dovrà sottoporsi anche a un intervento chirurgico.

Nonostante questo, sul web si sono diffuse delle malelingue secondo cui l’uscita il giorno di San Silvestro risultava sospetta. Ed infatti tanti utenti hanno iniziato a dire che Spinalbese non sarebbe uscito per motivi di salute, ma per passare il Capodanno con la figlia Luna Marì. Questa diceria è stata presto smentita grazie ad una foto che Belen Rodriguez ha pubblicato sui social dove mostra di aver passato il Capodanno con Stefano De Martino e alcuni amici a Napoli. E proprio nella foto, lei ha in braccio la figlia.

Smentita quindi questa voce totalmente falsa, torniamo ai problemi di salute di Antonino Spinlabese e a un altro rumor che sta girando sul web. Come detto, non solo controlli, ma anche un intervento chirurgico a causa di alcune cisti. Quindi la questione è un pochino più complicata.

Ecco che quindi, sempre sul web, si parla del fatto che Antonino potrebbe non rientrare in Casa e quindi ritirarsi dal gioco. Il motivo sarebbe proprio l’intervento chirurgico, o meglio l’esito di questa operazione. Non dovrebbe essere niente di grosso, si tratta di un intervento non invasivo che di norma ha un tempo di guarigione breve. Però, in base a come andrà il tutto e a quello che dovrà fare nella fase post-operatoria, pare che si possa valutare il rientro o meno nel reality.

Ripetiamo che sono ovviamente solo voci che stanno circolando sul web. E lo stesso Grande Fratello non ha rilasciato nessun comunicato, se non quello di quando Spinalbese ha lasciato momentaneamente la Casa.