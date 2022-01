1 Enock Barwuah del GF Vip si sposa con la fidanzata

Enock Barwuah, uno dei protagonisti del GF Vip 5 ha di recente chiesto alla fidanzata Giorgia Migliorati di sposarlo. Lei ha detto di sì e molto presto convoleranno a nozze. Per il momento non conosciamo ancora la data. Del resto il lieto evento è appena successo, solo da poche ore. I due ragazzi si sono conosciuti nell’estate del 2020 e da quel momento hanno deciso di non lasciarsi più, coronando finalmente il loro sogno d’amore.

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 5 c’è stato una notizia che ha scosso un po’ la loro tranquillità. Selvaggia Roma, infatti, aveva rivelato di aver avuto un flirt con il calciatore. I tempi potevano anche far supporre che il fidanzato fosse stato infedele. In un primo momento il gieffino ha negato, però poi ha rivelato la presenza di alcuni messaggi. Precisando, però, che lo scambi era avvenuto da parte di un caro amico tramite il suo cellulare. Giorgia non ha mai messo in dubbio la fedeltà del compagno e a distanza di qualche anno sono giunti al punto di sposarsi.

Nel video qui sotto, perciò, possiamo vedere un paio di Stories che hanno postato gli amici di Enock Barwuah e Giorgia. Tra i presenti, per esempio, Stefano Boateng e Natalia Paragoni. Anche Elisabetta Gregoraci, nonostante non fosse presente di persona, ha dedicato un pensiero scrivendo: “Vi voglio bene ragazzi. Mi è dispiaciuto tanto non essere lì con voi“.

Enock Barwuah ha chiesto alla fidanzata di sposarlo #gfvip pic.twitter.com/3j6aOZuggt — disagiotv (@disagio_tv) January 24, 2022

I festeggiamenti, poi, sono continuati per tutta la sera anche con la collaborazione di un DJ. Fatto sta, però, che Enock non è l’unico concorrente del GF Vip 5 che ha chiesto la mano della propria compagna. In queste ultime ore anche Massimiliano Morra ha fatto la stessa cosa. Andiamo a rivedere questo momento. Continuate a leggere…