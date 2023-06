GF Vip, ex concorrente (che si era ritirato) è diventato responsabile di un noto ristorante

NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2023

GF Vip 7

Un amato ex concorrente del GF Vip 7 è diventato responsabile di reparto in un noto ristorante della Capitale

Ex del GF Vip responsabile di un noto ristorante

In molti lo davano addirittura per papabile vincitore del GF Vip, ma Luca Salatino ha preferito lasciare il programma anzitempo, chiudendo così la sua esperienza per tornare dalla sua ormai ex fidanzata Soraia Ceruti. Adesso per il vippone è tempo di tornare al suo lavoro e amore di sempre: la cucina!

Per chi non lo sapesse Luca Salatino fin dai tempi di Uomini e Donne ha parlato del suo lavoro, già da quando era corteggiatore della trasmissione di Canale 5. Spesso l’abbiamo visto alle prese con il suo cavallo di battaglia, la carbonara. Un piatto che gli ha permesso di rientrare in una delle note guide di cucina come Gambero Rosso.

Nonostante le televisione, tra Uomini e Donne (prima come corteggiatore e poi tronista) così come il GF Vip, Luca Salatino ha mandato avanti la sua professione. Chiusa l’avventura nella Casa più spiata d’Italia e messo da parte anche il gossip e la recente rottura da Soraia Ceruti, l’ex vippone è tornato alla sua professione.

Luca Salatino, infatti, ha deciso di rimettersi in carreggiata ed è stato di recente nominato responsabile del reparto di friggitoria di Qvinto, noto ristorante di Roma. A darne l’annuncio è proprio la pagina Instagram del locale menzionato che, con grande entusiasmo, ci ha tenuto a informare i clienti:

“Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria. Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza. È partito dai posti più impensabili fino ad essere menzionato tra le migliori carbonare su Gambero Rosso. In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l’amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri ma fatti con il cuore”.

In bocca al lupo a Luca Salatino!