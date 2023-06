NEWS

Andrea Sanna | 4 Giugno 2023

Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, pace fatta?

Tra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis è tempo di pace? Come noto l’amicizia tra le due ex amate Veline di Striscia la Notizia si sarebbe incrinata nel 2019. A confermare i rumor in quella circostanza fu la showgirl di Sassari che parlò appunto della lontananza. Poi a dare ulteriori dettagli sull’accaduto in una recente intervista a Verissimo ci ha pensato la Corvaglia. A Silvia Toffanin ha confidato di alcuni problema di fiducia che avrebbero avuto.

C’è da dire che nessuna delle due ha spiegato realmente quali siano stati i motivi della fine della loro amicizia, ma sono spuntate diverse teorie a riguardo che, come dicevamo, non sono mai state confermate né da Elisabetta Canalis e tantomeno da Maddalena Corvaglia.

Nonostante il tempo trascorso è sempre rimasta viva questa curiosità nello scoprire cosa sia accaduto tra loro. Eppure nelle scorse ore c’è stato un vero e proprio colpo di scena che ha lasciato tutti di stucco. Sui social Elisabetta Canalis ha pubblicato una storia particolare, dove si mostra appunto alla sua ex collega di Striscia la Notizia. Si tratta chiaramente di uno scatto del passato quello condiviso dalla Corvaglia, risalente ai tempi del TG satirico, eppure è un gesto che fa rumore.

Si pensa quindi che tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia possa essere tornato il sereno o quantomeno un timido riavvicinamento dopo tanto tempo lontane. Il gesto in questione potrebbe quindi confermare una ritrovata amicizia.

Storia Instagram di Elisabetta Canalis

In merito nessuna delle due si è espressa, ma chissà non possano sciogliere le riserve e svelare come stanno realmente le cose oggi. Sta di fatto che la storia Instagram postata da Elisabetta Canalis lascia ben sperare coloro che hanno sempre ammirato il loro rapporto.

Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni e settimane!