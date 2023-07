NEWS

Debora Parigi | 12 Luglio 2023

La figlia di Guendaliva Tavassi avrebbe fatto i casting per il GF Vip

Ormai ogni giorno spuntano nuovi nomi di personaggi più o meno famosi che avrebbero sostenuto i casting per il prossimo GF Vip. Ovviamente c’è chi colpisce i responsabili e chi invece no. Ma soprattutto poi devono passare dalla scelta di Pier Silvio Berlusconi che quest’anno è intransigente e pare abbia già bocciato un’intera lista di candidati.

E così oggi è spuntato un nuovo nome che non siamo totalmente sicuri che possa piacere al vice-presidente Mediaset. Stiamo parlado di Gaia Nicolini. Il nome probabilmente non vi dice nulla, ma quello di sua madre sicuramente sì. Gaia, infatti, è la figlia di Guendalina Tavassi e del suo ex compagno Remo Nicolini. A dare questa notizia è stato Amedeo Venza che lo ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram.

Classe 2004 (ha quindi 19 anni), ha partecipato nel 2022 a Miss Italia grazie alla fascia di Miss Cinema Roma. Ha frequentato il liceo scientifico e ha sostenuto l’esame di maturità proprio quest’anno. Ama tantissimo il cinema e il suo sogno è proprio quello di diventare attrice, per questo ha mostrato molta emozione quando si è aggiudicata quella fascia lo scorso anno.

Ma perché Pier Silvio Berlusconi potrebbe scartarla per il prossimo GF Vip? Il motivo potrebbe essere legato alla parentela. Conosciamo tutti molto bene sua madre Guendalina, un vero fiume in piena e un vero personaggio da reality. Inoltre conosciamo bene anche lo zio, Edoardo Tavassi, che ha partecipato proprio all’ultimo Grande Fratello. La paura è che lei possa avere un carattere simile a loro o che comunque loro si intromettano molto. C’è da dire che caratterialmente lei è molto diversa. Si è infatti mostrata timida e insicura nel percorso di Miss Italia.

Staremo quindi a vedere e la sua candidatura al reality andrà a buon fine.