Katia Ricciarelli protagonista di uno spot per dimagrire: il video virale

Vincenzo Chianese | 12 Luglio 2023

Lo spot con protagonista Katia Ricciarelli

Sono anni ormai che Katia Ricciarelli è una dei volti più amati del mondo dello spettacolo italiano, e non solo. Due anni fa, come ricorderemo, la cantante lirica ha deciso di mettersi in gioco varcando la porta rossa del Grande Fratello Vip 6, e proprio in quella occasione ha nuovamente conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia e i suoi modi di fare. Nel mentre in questi giorni si sta a lungo parlando di Katia. Secondo Giuseppe Candela infatti la Ricciarelli sarebbe in lizza per diventare la prossima opinionista del reality show di Canale 5. Come ormai è ben noto sia Orietta Berti che Sonia Bruganelli lasceranno la trasmissione e da settimane è partito il toto nomi sui presunti sostituti della cantante e della produttrice televisiva.

Attualmente però non sappiamo se alla fine sarà proprio l’ex Vippone a spuntarla. Al momento infatti la produzione sta vagliando diverse opzioni, e solo nelle settimane a venire ne sapremo di più in merito. In queste ore intanto qualcosa ha riportato ha la cantante al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Proprio Katia Ricciarelli è diventata la protagonista di uno spot pubblicitario per vendere al pubblico prodotti per dimagrire e perdere peso in tempo brevi. Il filmato così in poco tempo ha fatto il giro del web, diventando virale.

Nel mentre solo qualche mese fa Katia ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha rivissuto le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata. Ma non solo. Nel corso della chiacchierata infatti la cantante ha anche escluso la possibilità di prendere parte ad altri reality in qualità di concorrente, e in merito ha affermato: “No, basta. Sono stata a La fattoria e poi al Grande Fratello Vip. Io ho cercato di insegnare qualcosa, mi sono divertita e poi ho detto basta”.