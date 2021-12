Ormai noi del pubblico sappiamo che il reality finirà a marzo 2022. A non saperlo ancora sono i concorrenti del GF Vip 6, anche se stanno iniziando a immaginarlo. L’ingresso di nuovi concorrenti a poca distanza dalla presunta fine potrebbe aver acceso in loro un campanello d’allarme. Complice, poi, il fatto che Signorini in una delle ultime puntate in diretta si è lasciato scappare delle informazioni sugli addobbi natalizi. Fatto sta che si sta parlando già da un po’ di chi potrebbe lasciare lo show. Lucrezia Selassié, parlando con alcuni inquilini, avrebbe confermato alcuni nomi che stanno circolando di recente.

Secondo Quanto riporta anche il sito Biccy, infatti, si tratterebbe di Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani. Queste le sue parole esatte: “Quelli che se ne vanno sono Aldo, Manuel, Francy e Katia non restano. Per lui è già stata una grande prova. Manuel è fiero del suo percorso. Calcola che lui fa fisioterapia 3 volte a settimana. Poi deve allenarsi per le Olimpiadi. Quindi è giusto che pensi alla sua vita adesso. Anche Katia è sicura, Alfonso non riuscirà a convincerla“. Tra questi, per esempio, proprio la showgirl ha espresso di recente la volontà di andarsene dalla Casa più spiata d’Italia:

A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa. Poi Alessandro non mi ha mandato un messaggio. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano. Stasera non ci calcolano, ora faranno i confessionali post puntata. Io ricordo che finiva il 13, ma non posso mettere la mano sul fuoco, qui dentro sto perdendo la memoria. Voi come fate ad essere così sereni? Venerdì ce lo daranno e la risposta la diamo lunedì prossimo?. […]

Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. A me manca da morire il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo.