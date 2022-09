1 Noemi Bocchi al GF Vip 7?

In queste ore il conduttore del GF Vip 7 ha rilasciato una lunga intervista per quanto riguarda l’inizio del reality. La prossima edizione partirà dal 19 settembre e andrà in onda due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì su Canale 5. Nell’intervista riportata anche da Blogtivvu gli è stato chiesto se gli piacerebbe avere Noemi Bocchi, colei che è stata al centro del gossip con Francesco Totti e Ilary Blasi nell’ultimo periodo, dentro al reality. Il presentatore ha commentato con una battuta: “Credo che Noemi Bocchi non veda l’ora di entrare nella casa, ma in un’altra casa che, a questo punto, le spetta“.

Successivamente, poi, ha anche affermato di sentirsi protettivo nei confronti dei concorrenti del reality:

A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me. Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete.

A volte, però, si è sentito deluso da qualche aspirante vippone che si è presentato ai casting del GF Vip:

Poi c’è chi mi ha deluso, magari avevo forti aspettative verso persone che successivamente, per poco coraggio o poca trasparenza, si sono risparmiate. Alcuni hanno barato ai provini, ma poi ci pensa il pubblico a ristabilire un certo equilibrio. Il pubblico è sovrano nel senso nobile del termine e capisce tutto. Non decide solo chi esce, ma anche chi avrà successo.

Alfonso ha poi detto la sua sulle opinioniste del GF Vip 7…