Debora Parigi | 11 Luglio 2023

GF Vip

I nomi dei possibili concorrenti bocciati da Pier Silvio Berlusconi per il prossimi GF Vip

Vi abbiamo riferito che il prossimo GF Vip inizierà in anticipo rispetto a quanto precedentemente annunciato. La partenza, infatti, pare essere segnata a lunedì 11 settembre (una settimana prima del previsto) e con il doppio appuntamento confermato (quello del giovedì). Ma sembra che durerà solo fino a Natale.

A parte questo, la redazione sta lavorando alla scelta dei concorrenti per i quali ancora non è chiaro se saranno tutti Vip o ci sarà anche qualche non famoso. Comunque sembra che per il momento nessun nome proposto sia andato bene. Come riporta il Fatto Quotidiano, un’intera lista di possibili concorrenti è stata interamente bocciata. E questa scelta è stata presa proprio da Pier Silvio Berlusconi.

Il vice-presidente di Mediaset è già intervenuto durante la scorsa edizione del GF Vip quando ha visto cose che non gli sono piaciute durante una puntata. Ha quindi preso dei provvedimenti che abbiamo appurato proprio verso la fine del reality. Ecco che quindi Berlusconi sta avendo un ruolo attivo per la realizzazione dell’edizione numero 8 del programma, tra cui appunto la scelta dei concorrenti.

Sempre secondo quanto riporta la testata giornalistica, tra i nomi bocciati da Pier Silvio ci sarebbero Justine Mattera, Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Insomma, pare che non si voglia un continuo riciclo di personaggi da reality, ma qualcosa di più fresco. Per questo tra gli spettatori prende sempre più piede la convinzione che davvero ci possano essere molti concorrenti non famosi e solo alcuni personaggi noti.