Vincenzo Chianese | 11 Luglio 2023

GF Vip 8

Ecco quando inizia il Grande Fratello Vip 8

In queste settimane si stanno scaldando i motori per la partenza del Grande Fratello Vip 8, che come sappiamo debutterà su Canale 5 a partire da settembre. Ancora una volta alla conduzione del reality ritroveremo Alfonso Signorini, tuttavia a oggi non è ancora ben chiaro chi affiancherà il giornalista nelle vesti di opinionisti. Tante saranno le novità previste per la prossima edizione, a partire dal cast, che per la prima volta sarà composto da Vip e da Nip. Ma non solo. Quest’anno infatti torna ad accorciarsi la durata della trasmissione, che secondo le indiscrezioni dovrebbe terminare a dicembre. Non mancherà il doppio appuntamento settimanale, e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

Attualmente la produzione sta scegliendo il cast di concorrenti, tuttavia nonostante le numerose indiscrezioni, non ci sono ancora conferme in merito. Solo tra qualche settimana inizieranno ad arrivare le prime news ufficiali, e senza dubbio le aspettative non verrano deluse.

In queste ore intanto è giunta voce che la data di inizio del Grande Fratello Vip 8 è stata anticipata. Inizialmente, come sappiamo, era stato annunciato che la nuova edizione del reality show avrebbe debuttato su Canale 5 lunedì 18 settembre. Tuttavia adesso pare che le cose siano cambiate e che i vertici Mediaset abbiano deciso di anticipare il programma. Ma quando inizia dunque il GF Vip? Stando a quanto si apprende, pare che la prima puntata sia prevista per lunedì 11 settembre.

Nella stessa giornata partirà anche Uomini e Donne, mentre sabato 16 torneranno Verissimo e Tú sí que vales. Per domenica 17 settembre è invece fissato l’appuntamento con Amici 23, durante il quale faremo la conoscenza della nuova classe del talent show. Tra poche settimane dunque inizia ufficialmente la prossima stagione televisiva, che senza dubbio è già attesissima da tutto il pubblico.