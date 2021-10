1 GF Vip: quando potrebbe finire e l’ingresso dei nuovi vipponi

Il GF Vip ci ha abituato, specie lo scorso anno, a grandi colpi di scena. Uno di questi riguarda il temutissimo prolungamento del reality show. Nella passata edizione se quasi tutti (escludendo Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci) hanno deciso di proseguire nonostante qualche titubanza, che succederà in questa edizione?

Da tempo è ormai nell’aria che anche per la sesta edizione è prevista la stessa identica decisione da parte di Alfonso Signorini e degli autori del GF Vip. Stando a quanto raccolto da Dagospia nella rubrica A Lume di Candela, a cura di Giuseppe Candela, molto presto gli inquilini verranno messi davanti a una scelta. Presto infatti, in base a quanto scritto sul sito, il conduttore annuncerà la chiusura a febbraio 2022 (e non più dicembre come si diceva), con l’ingresso dei concorrenti previsto per dicembre.

Ma leggiamo quanto emerso da Dagospia sul GF Vip:

«GRANDE FRATELLO VIP SI ALLUNGA FINO A FEBBRAIO. A DICEMBRE NUOVI CONCORRENTI. Le dinamiche non saranno esplosive. Ma Mediaset giudica gli ascolti del Grande Fratello Vip importanti, lunedì scorso ha superato il 20% di share, il venerdì precedente era risalito al 18%». E ancora a proposito di questo si legge:

«Per questo motivo i vertici del Biscione hanno deciso di allungare l’edizione in corso fino alla fine di febbraio. Una decisione che, proprio come avvenuto lo scorso anno, porterà nella casa nuovi concorrenti. Ingresso in massa previsto per dicembre, sorprese in arrivo?».

Ancora la notizia non è data per certa. Dagospia conta che a breve Alfonso Signorini confermerà l’indiscrezione sul prolungamento, ma anche quel che riguarda l’arrivo di nuovi vipponi. Un antipasto l’abbiamo già avuto con la visita di Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani, che per qualche giorno è rimasto nella Casa del GF Vip, anche se non come concorrente. In attesa dell’annuncio, ecco cosa è successo nelle scorse ore nel programma…