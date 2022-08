1 GF Vip: lo spot della settima edizione

Si scaldano i motori per la prossima edizione (la settima) del GF Vip. E mentre ci si chiede chi saranno i vipponi a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia, online e in TV si crea ancora più curiosità per ciò che sta per arrivare. È stato reso noto, infatti, lo spot che ci accompagnerà in queste settimane e che, in qualche modo, ci anticipa quel che sarà.

“Siete davvero pronti a tutto? Stiamo arrivando”, si legge dal post pubblicato sui social. Nel video che ne segue, vediamo il primissimo spot di questa nuova stagione. Compare Alfonso Signorini per primo, giungere in scooter in studio, indaffarato a rispondere alle chiamate di lavoro. In auto, invece, si notato arrivare le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Ad accomunare tutti e tre grandi sorrisi e voglia di ricominciare verso questa nuova avventura, chiamata GF Vip. Come conferma lo spot la trasmissione prenderà via a settembre. Questo sembra scacciare dunque l’ipotesi che il reality show possa subire uno slittamento a ottobre a causa delle elezioni.

Tutto sembra essere pronto. Parte il conto alla rovescia. Il GF Vip 7 sta tornando e con lui tante, tantissime novità. Alcune di queste le andiamo subito a rivedere, proseguendo la lettura dell’articolo. Riguardano tre grandi possibili ritorni di alcuni vipponi in ruoli importanti all’interno della trasmissione…