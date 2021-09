Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, biografia e figli

Tutto quello che c’è da sapere su Sonia Bruganelli, dal chi è, all’età, alla vita privata e marito, a dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Sonia Bruganelli

Nome e Cognome: Sonia Bruganelli

Data di nascita: 20 febbraio 1974

Luogo di Nascita: Roma

Età: 47 anni

Altezza: 1,79 m

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: produttrice televisiva

Marito: Sonia è sposata con Paolo Bonolis

Figli: Sonia ha tre figli

Tatuaggi: Un tatuaggio sul piede destro

Profilo Instagram: @soniabrugi

Età, altezza e biografia

Sonia Bruganelli è nata a Roma il 20 febbraio 1974. Quanti anni ha Sonia? La sua età è dunque di 47 anni, mentre la sua altezza è pari a 1,79 m, il peso invece è sconosciuto.

Sonia ha avuto sin da piccola la passione per la moda, ed è proprio in questo mondo che ha mosso i primi passi. Grazie alle sue attività come modella, la Bruganelli ha incontrato Paolo Bonolis, l’uomo che diventerà suo marito.

Attualmente gestisce la SDL, agenzia di casting televisivi di grande successo.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata.

Vita privata: marito e figli

Chi è il marito di Sonia Bruganelli? Per quanto riguarda la vita privata di Sonia, l’imprenditrice è sposata con Paolo Bonolis dal 1997. Ma come si sono conosciuti Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? I due si sono incontrati grazie al lavoro. Entrambi hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La sua è una grande famiglia, visto che Paolo aveva già avuto due figli dal primo matrimonio: Stefano e Martina, entrambi residenti in America.

Una delle sue figlie, Silvia, è nata con una disabilità motoria e soffre di cardiopatia. Sonia ha molto richiamato l’attenzione su questo, per infondere coraggio a tutte quelle famiglie che vivono con un figlio disabile.

Vediamo dove seguire Sonia Bruganelli sui social.

Dove seguire Sonia Bruganelli: Instagram e social

Tutti coloro che volessero rimanere in contatto con Sonia Bruganelli possono seguire la showgirl tramite la sua pagina ufficiale Instagram. La conduttrice vanta già oltre 610 mila followers.

Sonia ama condividere con il suo pubblico tutti i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera. La conduttrice non ha nascosto l’emozione e la gioia di poter far parte della squadra del Grande Fratello Vip.

Tramite un post, infatti, ha scritto:

“Colgo l’occasione di questa cover per ringraziare Alfonso Signorini per avermi voluto con lui in questa ‘lunga e perigliosa’ avventura del GRANDE FRATELLO VIP. Vi assicuro che in alcune foto ridevo anche io‼️”

Ma scopriamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera di Sonia Bruganelli.

Carriera

Come ha esordito Sonia Bruganelli? Lei ha iniziato a lavorare, fin da giovane, nel mondo della moda. I primi passi li ha mossi nel mondo dei fotoromanzi, oltre che fare la ragazza immagine nelle discoteche. Sonia, tuttavia, non ha mai lasciato gli studi e infatti si è laureata in scienze della comunicazione.

Nel corso degli anni ha creato dei brand di abbigliamento, tra cui “Adele Virgy“, ossia una linea ispirata dai disegni dei figli. Attualmente si occupa della SDL, agenzia di casting da lei fondata e che è tra le più importanti del settore.

Sonia Bruganelli è anche scrittrice, ha pubblicato un libro e conduce un format web chiamato “I Libri di Sonia”. Nel 2021 accetta di diventare opinionista al Grande Fratello Vip 6.

Sonia Bruganelli al GF Vip 6

Parte lunedì 13 settembre il Grande Fratello Vip 6. A tornare alla conduzione del reality ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini, mentre a ricoprire i ruoli di opinionisti saranno proprio Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, entrambe alla prima esperienza in queste vesti.

Per l'inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24:

