Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

GF Vip 7

Il gioco della verità al GF Vip scatena la polemica

La serata di ieri al GF Vip 7 è stata un po’ animata da Il gioco della verità, dove mediante alcune categorie, ogni vippone ha dovuto votare il più simpatico, quello meno pulito e così via. A seguito delle varie scelte, si è arrivati a dare i risultati finali. A condurre questo siparietto Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis.

Questi tutti i voti dati dai concorrenti del GF Vip:

Edoardo Tavassi è il più simpatico;

Oriana è la più antipatica;

George è la persona più educata;

Donnamaria è il meno educato e il meno pulito;

Oriana è la più pulita;

Con chi non vorresti mai dormire? Charlie;

I piedi più brutti sono quelli di Attilio;

George ed Edoardo Donnamaria coloro che mangiano di più;

Micol è la vippona che dorme di più;

Chi pulisce meno: tutti hanno detto Oriana;

Patrizia colei che pulisce di più;

Oriana lascia il bagno più puzzolente.

I risultati hanno generato comunque qualche polemica tra i vipponi della Casa del GF Vip 7. Perché? Giaele De Donà, per esempio, ha scoperto che Antonino Spinalbese l’ha votata come la più maleducata tra tutti. Lei ci è rimasta male e hanno ampiamente discusso. Ma non solo. È diventato virale anche il momento in cui proprio l’imprenditore chiede a Nikita Pelizon di votare chi per lei è il più antipatico della Casa. Lei con molta serenità non si è fatta problemi a dire: “Quello che mi ha appena parlato”.

*Il più antipatico della casa*



Antonino: -“Nikita?”

Nikita: -“Quello che mi ha appena parlato”



LA CAZZO DI NIKITA PELIZON 🔥#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/R9MAap5OBG — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 18, 2022

Altro punto che ha provocato qualche polemica come mostrato dal video (CLICCANDO QUI) è una scelta fatta dai vipponi nel corso delle votazioni. Hanno dato infatti la nomina di più pulita a Oriana Marzoli (e già qui qualcuno si è lamentato), ma al contempo l’hanno votata anche come colei che pulisce di meno.

Dal filmato pubblicato nel sito del GF Vip si sente qualcuno dire: “Questo smentisce il fatto che lei sia la più pulita“, “Ma come può essere lei se non fa nulla?”. Giaele De Donà per esempio ha sbottato: “Hanno detto che pulisco tanto quanto Oriana. Non è vero. È vero che magari lo faccio meno di altri, ma mi adopero più di lei sicuramente”. I risultati dunque hanno scatenato qualche dinamica.