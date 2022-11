NEWS

Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

GF Vip 7

L’accusa di Antonino a Giaele De Donà

Il Grande Fratello ieri ha voluto mettere un po’ di pepe tra i vipponi e dunque tutti insieme si sono sottoposti al Gioco della verità. In base alla categoria, ogni concorrente ha dovuto menzionare chi secondo loro è il più simpatico, antipatico, maleducato e così via. Noi ci soffermeremo proprio su quest’ultimo punto. E in particolare sulla discussione avuta tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, reo di averla votata come la persona più maleducata.

Giaele De Donà si è molto offesa per essere stata accusata in questo modo da Antonino Spinalbese. Subito la vippona gli ha chiesto spiegazioni: “Se pensi che io sia la più maleducata in mezzo a tutta questa gente non hai capito proprio un ca**o. Dopo che mi chiama pure la più dolce. Se veramente pensi questo dopo due mesi, amore, allora non mi conosci… sei un falso, un falso”. Proprio nel momento in cui lei gli ha chiesto di fargli degli esempi che motivassero questa sua scelta, il ragazzo è parso impreparato. Colto alla sprovvista non ha saputo che dire, facendo arrabbiare ancora di più Giaele.

Giaele: Se pensi che io sia la più maleducata in mezzo a tutta questa gente non hai capito proprio un cazzo. Dopo che mi chiama pure la più doolce. Se veramente pensi questo dopo due mesi, amore, allora non mi conosci… sei un falso, un falso



💀#GFvippic.twitter.com/nOPOvqSYvd — Paola. (@Iperborea_) November 18, 2022

Successivamente Giaele De Donà si è ritrovata in giardino e ne ha parlato con Micol Incorvaia, non spiegandosi minimamente il perché di alcuni voti nei suoi confronti e in particolar modo ha manifestato tutto il suo disappunto verso Antonino Spinalbese (QUI IL VIDEO DELLO SFOGO). Proprio Antonino ha raggiunto le due ragazze e ancora una volta Giaele ha sottolineato il suo fastidio. La De Donà gli ha chiesto nuovamente spiegazioni e lui ha fatto qualche esempio stavolta. Ma non abbastanza da convincerla: “A me vieni a dire maleducata? Dai”, ha sbottato. Spinalbese si è giustificato dicendo di aver vinto il premio come persona più antipatica, suggerendole dunque di non prendersela troppo. La De Donà, però, gli ha fatto notare come in realtà quell’appellativo sia stato assegnato a Oriana, lanciandogli poi una stoccata: “Ecco vi siete trovati”.

A quel punto Antonino Spinalbese ha domandato a Giaele De Donà se le avesse fatto qualcosa, lei prima di allontanarsi ha replicato: “Sei falso”.

Giaele: “A me vieni a dire maleducata dai”

Antonino: “Senti, io ho vinto il premio per la persona più antipatica”

Giaele: “No l’ha vinto oriana, ecco vi siete trovati”

Antonino: “Ti sto facendo qualcosa Giaele?”

Giaele: “Sei falso”



MIO DIO LEI 🔥 #gfvippic.twitter.com/awhNbXxAhe — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 18, 2022

In un’altra circostanza, dopo quanto successo, Giaele De Donà ha sbottato nuovamente contro Antonino Spinalbese…

“LAVATELA” lei è così incazzata lui non aspettava altro #gfvip pic.twitter.com/W15Xs57zlx — noemy ✧ (@ennedea) November 18, 2022

Riusciranno a chiarirsi dopo questo malinteso?