Nicolò Figini | 14 Aprile 2023

Le presunte lamentele sulla festa post GF Vip

Ieri sera si è tenuta a Roma una festa in occasione della fine del GF Vip 7. Tanti i vipponi che si sono presentati per festeggiare con il conduttore. Tra questi, per esempio, possiamo citare Nikita Pelizon, Ginevra Lamborghini, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Antonella Fiordelisi e tanti altri ancora. Molti, inoltre, gli assenti tra cui Antonino Spinalbese, Luca Onestini o le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Dai profili social dei vipponi, tuttavia, pare che il party esclusivo sia stato molto divertente e apprezzato. Tuttavia una recente indiscrezione rivelerebbe qualcosa di molto diverso. Stando a quanto riportato da una delle Stories Instagram di Deianira Marzano, infatti, sembra che alcuni vipponi si siano lamentati per un motivo ben preciso.

Dalla foto qui sotto, infatti, si legge il messaggio di qualcuno e si capisce che stavano parlando di cibo. Amedeo Venza, anche lui presente nella chat di gruppo, afferma: “In che senso? Non era arrangiato? No, vabbè volevano magnà?“. La fonte rivela: “Ti rendi conto, non gli basta! Si aspettavano primo, secondo, terzo e dolce“. Evidenziato in nero si legge:

“La nostra spia ci fa sapere che alcuni e concorrenti commentano la festa: ‘Che tirchi'”.

La chat sui vipponi del GF Vip 7

Questo è tutto quello che sappiamo che che, ad ogni modo, dobbiamo prendere con le pinze. L’audio non lo abbiamo sentito e non possiamo essere certi che qualcuno presente alla festa si sia effettivamente lamentato per tale ragione. Rimaniamo in attesa, in caso, di maggiori informazioni.

