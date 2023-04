NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Aprile 2023

Uomini e donne

Ancora tensioni tra le due protagoniste di Uomini e Donne

Anche oggi non sono mancate le tensioni a Uomini e Donne. Come ormai ben sappiamo infatti non c’è simpatia tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli. Nel corso delle ultime settimane tra la storica Dama del Trono Over e la tronista ci sono stati diversi battibecchi e solo poche ore fa tra le due c’è stata un’accesa lite, durante la quale sono volate parole grosse. Oggi così, nel corso della nuova puntata, Roberta è tornata su quanto accaduto e ha così fatto intendere di voler querelare Nicole. Queste le dichiarazioni della Di Padua, che naturalmente non sono passate inosservate:

“Io non ho dimenticato quello che mi è stato detto. Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa e per la quale ne risponderà, perché l’ha fatto pubblicamente. Se ho intenzione di querelarla? Chissà, vediamo quello che succede. Quando mi ha detto ‘da te ci vengono solo per una sera, con me ci vengono per la storia’. Come mai sei venuta in un programma televisivo allora a trovarti il fidanzato? Visto che sei così fortunata perché non te lo sei trovato fuori? La vendetta è un piatto che va servito freddo ricordatelo. Ti devi prendere la responsabilità di quello che dici. Una donna va difesa fino alla fine. A una donna non si dà mai della poco di buono. Non ho proprio stima nei tuoi confronti, sei vuota e non arrivi”.

A quel punto è arrivata l’immediata replica di Nicole, che rispondendo a tono a Roberta ha affermato: “È una sfida? Dovrei avere paura?”. Tra la Dama del Trono Over di Uomini e Donne e la tronista è così partita l’ennesima lite.

“Non ho dimenticato quello che mi è stato detto” #UominieDonne pic.twitter.com/jDOh3eKt9p — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 14, 2023

Il pubblico nel mentre si chiede già cosa accadrà tra le due nelle prossime settimane e come si evolverà la situazione.