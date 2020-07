Ghali aggredito da una fan: ecco cosa è accaduto e le sue prime parole

1 Lo scorso sabato sera Ghali è stato aggredito da una sua fan nella sua villa di Buccinasco. Ecco quello che è accaduto e le prime parole del cantante

Giornate intense le ultime per Ghali. Il noto ed amato cantante è stato infatti aggredito da una sua fan, che ha fatto irruzione nella sua villa di Buccinasco. Ma andiamo con ordine e scopriamo quello che è accaduto. A ricostruire il tutto sono stati gli agenti della polizia locale di Buccinasco e i carabinieri della compagnia di Corsico che hanno immobilizzato la ragazza e chiamato il 118. La fan in questione, la cui identità è rimasta anonima, una volta fermata e calmata ha raccontato quanto accaduto, partendo da quando ha preso un treno da Moiano, in provincia di Benevento, in direzione Buccinasco, vicino Milano.

Giunta fuori la villa del rapper, la ragazza 22enne ha fatto irruzione nella proprietà scavalcando il cancello. Una volta in giardino la giovane ha preso a calci la Bmw X2 dell’artista parcheggiata sul vialetto, per poi introdursi all’interno della casa. A quel punto la fan ha iniziato a distruggere tutto ciò che le è capitato sotto tiro, dai vasi, a diversi oggetti in giardino. In seguito, una volta calmatasi, la ragazza ha atteso che il cantante, suo vero obbiettivo, rientrasse.

Quando Ghali alle 21.30 è rincasato è stato così aggredito dalla sua fan, che ha cominciato a insultarlo e ha tentato di colpirlo con una bottiglietta. A quel punto il rapper avrebbe più volte ripetuto alla giovane: “Perché ti comporti cosi? Cosa ti ho fatto?”. La ragazza così pare abbia replicato affermando: “Lo sai benissimo”. A sedare l’aggressione sono state le forze dell’ordine, che hanno trovato l’artista in stato di choc. La fan nel mentre è stata trasportata all’ospedale San Carlo Borromeo per accertamenti di tipo psichiatrico.

Al Corriere della Sera il rapper ha affermato di essere ancora molto scosso, e di non saper dare una spiegazione all’aggressione subita. Tuttavia pare che il peggio sia passato, ma al momento della ragazza non si hanno notizie.