Ghali a Sanremo 2020, tutto sulla vita privata del rapper: altezza, storia della famiglia e del padre, arresto a Tunisi, fidanzata e canzoni.

Ghali è una delle voci più rappresentative del genere trapper, e nel febbraio 2020 partecipa come ospite al Festival di Sanremo. Il cantante ha in serbo un medley di brani storici, ma fa ascoltare anche il nuovo singolo dall’album DNA in uscita a fine mese. La carriera di Ghali inizia con pseudonimi diversi, dalla periferia milanese dov’è cresciuto. Entrato nel circuito musicale, collabora con l’etichetta di Gue Pequeno, poi con Fedez e con Sfera Ebbasta spiccando infine il volo da solo. Merito di alcuni successi radiofonici. Le canzoni più famose di Ghali sono sicuramente Ninna Nanna, Pizza Kebab, Happy Days e Cara Italia. Di recente i fan hanno ascoltato Flashback, Turbococco e I Love You, che anticipano il prossimo album. Conosciamo però meglio Ghali scavando nella sua vita privata e scopriamone altezza, storia della famiglia e del padre, l’aneddoto dell’arresto a Tunisi e chi è la sua fidanzata.

Identikit: età, altezza, peso e tatuaggi

Stiliamo innanzitutto una sorta di identikit sul rapper meneghino, registrando quanti anni ha, quanto è alto e quanto pesa. Ghali è nato e cresciuto a Milano, più nello specifico nel quartiere popolare di Baggio, il 21 maggio del 1993 (età 26 anni) sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Uno dei suoi tratti più caratteristici è sicuramente l’altezza, perché Ghali è infatti alto 1 m e 94 cm! Difficile è invece stabilirne il peso, che dovrebbe attestarsi intorno agli 80 kg. Non c’è però un dato certo a tal proposito, e ogni ipotesi si ritiene perciò poco attendibile

Un altro argomento d’interesse per il pubblico che vuole conoscere più a fondo Ghali sono i suoi tatuaggi. A differenza dei colleghi, il rapper sembrerebbe averne solo uno del quale si è detto anche poco soddisfatto. Si tratta di una figura femminile (forse un’immagine gypsy) ritratta sul braccio destro e spesso evidente in certi scatti pubblicati anche su Instagram.

Vita privata e famiglia

Dicevamo che Ghali è originario della periferia milanese, ma la sua famiglia di origini tunisine. L’infanzia del cantante è stata segnata da diversi episodi di bullismo, a causa della passione per la musica ma soprattutto per le origini della famiglia.

Ghali ha vissuto a lungo soltanto con la madre, alla quale è ancora legatissimo e che è solito chiamare Habibi (in arabo “amore mio”). A lei ha dedicato la pubblicazione del primo singolo, uscito con una loro foto in copertina. Sempre in onore della madre Ghali ha festeggiato i principali successi musicali, e spesso parla di lei anche nelle sue canzoni o sui social.

“Ora puoi stare tranquilla,” ha voluto dirle una volta tramite Facebook, “non sono mai stato il primo della classe, però ora sono il primo in classifica”. E ancora: “Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te accanto a me”.

Il rapporto con la madre e il padre

Fino all’età di 23 anni Ghali e la madre hanno vissuto praticamente in simbiosi, costruendo un rapporto stretto e di profonda fisicità. Anche per propiziare l’uscita del nuovo album alla fine di febbraio 2020, su Instagram ha scritto: “Febbraio è vicino e sarà meglio che mi prepari se, al mio ritorno, non voglio fare brutta figura con mamma”. Dal 2019 la mamma di Ghali ha infine assunto l’incarico di assistente personale del cantante (un po’ come accaduto al collega Fedez).

Diverso il rapporto di Ghali e il padre, di cui si conosce poco se non il fatto che purtroppo l’uomo è stato arrestato quando il cantante era ancora un ragazzino. Di lui ha raccontato che riusciva a vederlo solo durante le visite penitenziarie, nelle quali trascorreva il tempo disegnando accanto alla madre. Oggi il padre di Ghali vive in Tunisia, e nonostante non abbia più un rapporto assiduo con il figlio è un suo fan.

A tal proposito, il rapper ha raccontato: “Non lo sento da tanto, ma in Tunisia in TV mettono sempre i miei pezzi, quindi sono sicuro che mi abbia visto e sentito”.

Episodio arresto a Tunisi

Tunisi è una delle città alle quali Ghali è più legato, non solo per le origini dei genitori ma anche perché lì vivono ancora suo padre e i suoi cugini. Qualche volta il rapper raggiunge la Capitale tunisina e a Tunisi è legato un aneddoto molto particolare della sua carriera. Mentre stava registrando il video della canzone Mamma, risalente al 2016, Ghali fu arrestato e costretto ad avvertire i fan tramite Facebook. Il messaggio era il seguente:

“Ci hanno appena arrestati durante le riprese del nuovo video e vi sto scrivendo da una caserma di un quartiere qui a Tunisi. Ciò che mi rasserena è che certe riprese le abbiamo già salvate sul pc… Ora vediamo che succede, paura non ne abbiamo. Per la musica questo e altro. Un abbraccio”.

Per fortuna tutto si risolse nel migliore dei modi, consentendo al rapper di portare a termine il lavoro e fare rapidamente ritorno in Italia.

Ghali: chi è la fidanzata

Veniamo infine ad uno dei capitoli più succulenti sulla vita privata di Ghali: chi è la sua fidanzata? Dalla fine del 2018 il cantante ha una relazione stabile con la modella Mariacarla Boscono.

Classe 1980, dunque parecchio più grande d’età di Ghali, la Boscono è una delle indossatrici più richieste sulle passerelle. Ha iniziato a lavorare a metà degli anni Novanta per alcune firme italiane, diventando una tra le muse del compianto Karl Lagerfeld. Nei primi anni Duemila era conosciuta in tutto il mondo, dall’America al Giappone. Recentemente ha anche dato il via ad una carriera da attrice di tutto rispetto, recitando in pièces teatrali impegnate e di alto livello. È considerata una delle mannequin più ricche e pagate del settore, ed è rientrata per questo nelle ambitissime classiche della rivista Forbes.

Prima di incontrare Ghali diventandone la fidanzata, Mariacarla Boscono è stata sposata con Andrea Patti, padre di sua figlia Marialucas (nata nel 2012), ed ha avuto una relazione con l’imprenditore Guido Senia.

L’incontro tra Ghali e la fidanzata risalirebbe al settembre 2018, durante la Settimana della Moda milanese. Dietro le passerelle, insomma, il cantante e la modella avrebbero stretto un’intesa che li ha portati pochi mesi dopo fino alle Maldive, da dove tramite Instagram hanno debuttato come coppia. Famoso il bacio appassionato che Ghali e Mariacarla si sono scambiati al chiaro di luna in spiaggia, scatenando il gossip e la rete.

Novella 2000 © riproduzione riservata.