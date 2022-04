1 Supervivientes, Giacomo Urtis nel cast?

Nelle scorse settimane è stato annunciato che Mariana Rodriguez avrebbe preso parte al reality spagnolo Supervivientes, che in Italia sarebbe L’Isola dei Famosi. Sul sito del programma si può ascoltare ciò che dice per presentarsi: “Ciao amici spagnoli, come state? Mi chiamo Mariana Rodríguez e sono una delle concorrenti del vostro reality di quest’anno. Non vedo l’ora che tutto questo inizi perché voglio mettermi in gioco e soprattutto vincere. Spagnoli adottatemi, non vi deluderò. Sono così emozionata e nervosa per questa nuova esperienza. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo in diretta“. Anche Giacomo Urtis, però, potrebbe diventare un naufrago.

A rivelarlo ci ha pensato anche il sito Biccy. Secondo il portale, infatti, su Twitter ha iniziato a circolare un rumor secondo il quale l’ex gieffino approderà nella trasmissione spagnola. Pare, infatti, che sia stato descritto come un “cantante venezuelano famoso in Italia come concorrente del Grande Fratello insieme a Valeria Marini“. Lui ha inciso, effettivamente, un paio di singoli e ha sangue del Venezuela. La redazione, quindi, lo avrebbe contattato.

Lo scopriremo, però, tra pochissimo. Supervivientes, infatti, avrà inizio su Telecinco a partire da giovedì 21 aprile 2022. Solo allora sapremo se Giacomo Urtis parteciperà davvero al reality oppure no. Il chirurgo è avvezzo ai reality. Ha, infatti, partecipato per due volte al Grande Fratello Vip. La prima volta nel 2020. In questo caso era entrato come ospiti, ma poco dopo stato promosso a concorrente a tutti gli effetti, per la gioia dell’amica Dayane Mello.

Ritorna, poi, al GF Vip 6 in coppia con Valeria Marini. A due mesi dall’ainizio del reality i due approdano nella Casa più spiata d’Italia. Sia fuori sia dentro l’ex gieffino non ha mai nascosto i suoi pensieri sugli altri inquilini. Andiamo a rivedere alcune sue dichiarazioni…