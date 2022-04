Supervivientes, Mariana Rodriguez nel cast

Il 21 aprile 2022 avrà inizio Supervivientes, l’edizione spagnola della nostra Isola dei Famosi. Il cast sta venendo formato e tra loro anche un’ex gieffina. Stiamo parlando di Mariana Rodriguez, la modella che ha fatto parte della prima stagione del GF Vip. Come riporta anche il sito Biccy, il sito del programma riporta una sua descrizione aggiungendo anche la partecipazione al reality italiano:

Mariana Rodríguez è nata in Venezuela a Caracas nel 1991 ed è la più giovane di quattro fratelli. Ha lavorato come modella, ma dove è diventato famosa grazie alla tv italiana. Ha lavorato a diversi programmi televisivi italiani ed è stata anche attrice cinematografica. Nel 2016 ha partecipato alla versione italiana del Grande Fratello Vip. Ha trascorso 43 giorni in casa ed è stata la quinta espulsa dal reality. La Rodriguez lavora molto in Italia ed è fidanzata con il famoso atleta Gianmaria Coccoluto. Sui social Mariana è molto seguita e pubblica anche diversi scatti con il suo fidanzato. Adesso però Mariana arriverà in Spagna perché sarà la settima concorrente confermata di Supervivientes 2022. Questa per lei sarà una dura sfida.

Probabilmente avrete capito di chi si tratta. Nel 2016 Mariana Rodriguez si scontrava all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con Valeria Marini. Erano voltate parole piuttosto pesanti da parte di entrambe. La showgirl, infatti, aveva affermato per esempio “Devi ringraziare tutta l’Italia se sei qua“. Mariana, invece, aveva commentato dicendo che era stata molto maleducata, litigando duramente per diverso tempo. Oggi le due ex gieffine sono andate avanti con la loro vita.

Valeria è tornata nella casa con Giacomo Urtis nel corso della sesta edizione del programma, mentre la Rodriguez parteciperà a Supervivientes. Nel suo video di presentazione afferma:

Ciao amici spagnoli, come state? Mi chiamo Mariana Rodríguez e sono una delle concorrenti del vostro reality di quest’anno. Non vedo l’ora che tutto questo inizi perché voglio mettermi in gioco e soprattutto vincere. Spagnoli adottatemi, non vi deluderò. Sono così emozionata e nervosa per questa nuova esperienza. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo in diretta.

Scontri a L’Isola dei Famosi

Mentre attendiamo lo sbarco di Mariana Rodriguez a Supervivientes per scoprire se si scontrerà anche qui con qualcuno, anche in Italia sta andando in onda L’Isola dei Famosi. Nemmeno qui gli scontri non mancano. Possiamo, per esempio, citare quello che ha visto al centro dell’attenzione Guendalina ed Edoardo Tavassi. Parlando con il resto del gruppo la prima ha elencato alcuni dei difetti del fratello, il quale si è risentito della cosa:

Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire str****te. Io sento str****te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo. Non voglio sentire stro****te, tutto il tempo a dire caz**te.

Clemente Russo ha tentato di calmarlo ma Edoardo si è sfogato ancora: “Io sono il cogl**ne, il fallito, lo sfi**to. Lei è… Che pare che i figli ce li ha solo lei, che nessuno la aiuta, che poverella. Alla sesta caz**ta dico che me ne voglio annà. Alla fine mia sorella è mia sorella, le voglio bene ma non è mia moglie. Mica ci vivo con mia sorella“.

I due alla fine hanno fatto pace. Continuate a seguirci per tante altre news.

