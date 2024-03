Fabrizio Corona compie 50 anni, il lungo messaggio d’amore di Giacomo Urtis: “Senza di te non sarei ciò che sono oggi”

NEWS

Debora Parigi | 29 Marzo 2024

Oggi, 29 marzo, Fabrizio Corona compie 50 anni. E tra i tanti auguri che ha ricevuto ci sono quelli di Giacomo Urtis. Il chirurgo delle star, che oggi si fa chiamare Genny, ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha raccontato il suo primo incontro con il re dei paparazzi e anche l’amore che prova nei suoi confronti.

Gli auguri di Giacomo Urtis a Fabrizio Corona

Cifra tonda per Fabrizio Corona che oggi, 29 marzo, compie 50 anni. Il re dei paparazzi ha ricevuto gli auguri privati e pubblici di tante persone care, anche personaggi delle spettacolo. E tra questi c’è Giacomo Urtis, che oggi si fa chiamare Genny.

Il chirurgo dei vip in passato ha più volte espresso l’amore che prova nei confronti di Corona, raccontando anche di essere stato “sedotto e abbandonato”. In più occasioni ha detto che Fabrizio gli aveva promesso il matrimonio, ma poi si era tirato indietro. Nonostante tutto questo, l’amore di Urtis per Corona è ancora vivo. E lo ha dimostrato in un lungo post pubblicato nelle storie di Instagram. Prima di tutto ha raccontato il loro primo incontro e il supporto reciproco:

“Buon compleanno amore mio. Ho ancora impressa nella memoria la prima volta che ci siamo incontrati in aeroporto. Tu eri il personaggio del momento: bello, affascinante e pieno di energie. Col tuo sguardo mi hai semplicemente contagiato. Sei stato il primo a credere in me e mi hai cambiato la vita aprendomi le porte dello spettacolo. Senza di te non sarei ciò che sono oggi. Non mi hai mai abbandonato durante tutti questi anni. E io non ho mai abbandonato te, mai. Anche quando la vita è stata ingiusta nei tuoi riguardi e hai toccato il fondo dell’umana sofferenza. Sei riuscito a riprendere in mano la tua vita andando contro tutto e tutti”.

Poi Giacomo Urtis ha parlato dell’amore che ha nei confronti di Fabrizio Corona: “Si è chiacchierato molto rispetto rispetto a noi due. Ma nessuno potrà mai comprendere il nostro rapporto. L’amore che ho provato per te e che ho dovuto tenere nascosto per molti anni mi ha fatto stare molto male. Ma oggi invece è stato il punto di forza che ha portato a scegliere me, la mia felicità, la mia vera identità: Genny. Che i tuoi prossimi 50 siano esattamente come tu li desideri. Con l’amore di sempre! Tua Genny”.

Come vediamo, dopo queste parole, Urtis ha pubblicato anche un collage di foto con Corona. Lui, però, al momento non ha repostato niente nelle sue storie.