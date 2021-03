1 Drusilla Gucci sostenuta da Giacomo Urtis

Ieri sera ha avuto finalmente inizio la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tanti i momenti divertenti che hanno visto come protagonista Ilary Blasi, dalle gaffe a sfondo hot ai tentativi di parlare inglese con Paul Gascoigne. Nel corso della serata, inoltre, abbiamo potuto vedere quale squadra ha ottenuto l’immunità dalle nomination e chi no. A perdere sono stati i “Rafinados” contro i “Buriños“. In nomination, quindi, ci sono finiti il Visconte Guglielmotti e Drusilla Gucci, la quale però ha ricevuto il supporto di Giacomo Urtis.

Se nelle Stories del suo profilo Instagram ha fatto tutto giusto, l’ex gieffino ha commesso un errore su Twitter. Ha, infatti, dichiarato il suo supporto per la giovane concorrente scrivendo: “Ti proteggo io, vendo anche il mio zaino di Gucci così ti voto“, ma ha sbagliato a mettere la foto. Nell’immagine vediamo Vera Gemma, la quale non c’entra assolutamente nulla con questa faccenda. Moltissimi i commenti sotto il post con gli utenti che ridono di gusto per questo piccolo sbaglio.

Giacomo Urtis supporto Druilla Gucci ma sbaglia foto

Nonostante il supporto di Giacomo Urtis, non sappiamo se Drusilla Gucci riuscirà a salvarsi dal televoto. Lei, infatti, ha ricevuto moltissimi voti dagli altri concorrenti e in studio è nato il dubbio che gli altri naufraghi possano essersi messi d’accordo per mandarla fuori. Anche la madre, presente in studio, ha commentando sostenendo che la figlia è una ragazza che va conosciuta con calma.

Staremo a vedere quello che accadrà e vi informeremo non appena ci saranno delle novità. Nel frattempo non esitate a seguirci per tante altre news sul reality e non solo.