Vincenzo Chianese | 31 Agosto 2023

Le prime parole di Gian Maria Sainato

Non sono giornate semplici queste per Gian Maria Sainato. Lo scorso 29 agosto infatti le più grandi testate di informazione hanno riportato una notizia che ha lasciato sconvolto l’intero web. Andrea Sainato, padre dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, è infatti venuto a mancare all’età di 59 anni, dopo essere annegato mentre faceva il bagno a Sapri. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe tuffato in acqua nonostante le condizione del mare, per via del maltempo, non fossero delle migliori. Non è ancora chiaro tuttavia se Andrea sia stato colto da un malore.

A notare il corpo sarebbe stato un poliziotto, che prontamente si sarebbe gettato in mare per cercare di aiutare Sainato. Tuttavia, una volta a riva, nonostante sia stata tentata una respirazione cardiopolmonare, non c’è stato niente da fare. I soccorsi, giunti sul posto, hanno così dichiarato il decesso di Andrea, e in breve la notizia ha fatto il giro del web.

Fin dal primo momento gli utenti sui social si sono stretti al dolore di Gian Maria Sainato e della sua famiglia, che hanno ricevuto tantissimo affetto. Nel mentre poche ore fa, con un post su Twitter, il modello ha rotto per la prima volta il silenzio dopo la morte del padre. Queste le dichiarazioni di Gian Maria:

“Grazie a tutti per la vicinanza in queste giornate così difficili”.

Ancora una volta noi di Novella2000.it ci stringiamo intorno a Gian Maria Sainato e alla sua famiglia e inviamo un caloroso abbraccio al modello.