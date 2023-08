NEWS

Nicolò Figini | 29 Agosto 2023

Isola dei Famosi

La morte del padre di Gianmaria Saianto

Gianmaria Sainato lo abbiamo imparato a conoscere meglio durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi come concorrente. In questa occasione ha avuto modo di raccontare se stesso e il suo passato. Tra gli argomenti toccati c’è stato anche quello riguardante il padre, il quale in queste ore ha perso la vita a causa di un incidente in mare.

Come riporta anche il sito FanPage, infatti, la tragedia ha avuto luogo questa mattina, 29 agosto 2023, a Sapri in provincia di Salerno. L’uomo aveva 59 anni e pare sia annegato mentre faceva il bagno. Il padre dell’influencer lavorava come barbiere ed era molto conosciuto in città.

Al momento non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente. Non si sa se l’annegamento sia avvenuto per colpa di un malore oppure per le condizioni atmosferiche che preannunciavano il maltempo. Stando a una prima ricostruzione degli eventi il corpo sarebbe stato avvistato da un poliziotto intorno alle ore 10:00.

Dopo essersi subito tuffato in mare lo ha riportato a riva. Nonostante abbia tentato di praticare la respirazione cardiopolmonare, però, quando i soccorsi sono arrivati sul posto hanno notate che non c’era più nulla da fare.

Al momento non abbiamo altre informazioni e Gianmaria Sainato non ha rilasciato alcun commento. Noi tutti di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze a Gianmaria e ci stringiamo intorno a lui e ai suoi famigliari in questo momento di dolore.