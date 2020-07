Giancarlo Magalli non ci sta e controbatte ad Adriana Volpe: interviene anche Marcello Cirillo

1 Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Adriana Volpe, Giancarlo Magalli controbatte nuovamente alla sua ex collega. Ad intervenire è anche Marcello Cirillo

In queste ore a finire al centro del gossip sono stati Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Come è ben noto da anni tra i due non scorre buon sangue, e adesso pare che le vecchie tensioni siano nuovamente alle stelle. Gl ex colleghi infatti si stanno dando battaglia a suon di frecciatine, che stanno facendo discutere il web e non solo. Tutto è partito quando la Volpe, in diretta a Ogni Mattina, ha fatto una battuta facendo riferimento ad un vecchio scontro con Magalli. A quel punto quest’ultimo ha lanciato una provocazione alla conduttrice, pubblicando sui suoi social una emoticon che invitava Adriana al silenzio. Furiosa e stufa di subire simili soprusi, questa mattina, in diretta, la presentatrice ha letteralmente asfaltato Giancarlo, con delle dichiarazioni che sono immediatamente diventate virali.

Poco dopo così ad intervenire sui social sulla querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è stato niente che meno che Marcello Cirillo, che a sua volta non è in buoni rapporti col conduttore. Questo il suo commento, tramite il quale ha voluto insinuare che Magalli è colpevole dei bassi ascolti de I Fatti Vostri, da quando lui e la Volpe hanno lasciato la trasmissione:

“Siamo stati in silenzio cara Adriana per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara. Siamo stati in silenzino anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo “finalmente solo al comando” dopo l’inspiegabile allentamento di Demo Morselli prima momentaneo e poi definitivo, e con lo share che crollava e riprendendosi solo un po’ con il salva ascolti Paolo Fox”.

A quel punto a controbattere ad Adriana Volpe e a Marcello Cirillo è stato lo stresso Giancarlo Magalli. Leggiamo le sue dichiarazioni, che stroncano i due ex colleghi.