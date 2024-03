NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Ieri sera è partito il nuovo tour di Gianluca Grignani. Tuttavia durante la prima tappa, il cantante è stato costretto a fermare il concerto per via di problemi tecnici.

Lo sfogo di Gianluca Grignani sul palco

Sono anni che Gianluca Grignani è uno degli artisti più apprezzati e amati del nostro paese e alcune delle sue canzoni hanno contribuito a fare la storia della musica italiana. Ieri sera intanto il cantautore è partito col suo nuovo tour, tuttavia durante il concerto è accaduto qualcosa di inaspettato. Grignani si stava infatti esibendo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, quando a un tratto si sono verificati alcuni problemi tecnici. A quel punto è arrivata la reazione furiosa del cantante. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Dopo aver tentato di proseguire con lo spettacolo, a causa del mal funzionamento di alcuni strumenti Gianluca Grignani è stato costretto a fermare il concerto. A quel punto il cantautore ha provato a spiegare cosa stesse accadendo e poco dopo, nonostante il pubblico l’abbia invitato a proseguire lo show con solo la chitarra, ha lasciato il palco. Queste le sue dichiarazioni:

“Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. Non funziona un ca**o. La chitarra non funziona, il gobbo non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa il ca**o che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto. Non si può andare avanti così, non sono nelle condizioni di lavorare. Sono sempre stato sincero e lo sono anche adesso. Vi saluto”.

Pochi minuti dopo però Gianluca Grignani ha deciso di accontentare le richieste dei suoi fedeli fan ed è così tornato sul palco per cantare a cappella alcuni dei suoi più famosi brani.