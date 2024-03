NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Marzo 2024

Grande Fratello

Nelle ultime ore Perla Vatiero ha criticato alcuni recenti atteggiamenti di Giuseppe Garibaldi e così a intervenire sui social è Nicola, fratello dell’ex gieffino.

Le parole di Perla Vatiero

Mancano ormai pochissime ore alla finale del Grande Fratello e domani sera in diretta scopriremo finalmente chi vincerà il reality show. In attesa dell’ultima puntata però a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Perla Vatiero. La gieffina infatti, mentre chiacchierava con Beatrice Luzzi, ha iniziato a parlare di Giuseppe Garibaldi, che giovedì sera ha lasciato la casa, criticando alcuni suoi recenti atteggiamenti. L’ex volto di Temptation Island infatti ha insinuato che il collaboratore scolastico si sia riavvicinato all’attrice nell’ultimo periodo per pura strategia. Ma non solo. Perla ha anche affermato:

“Per me il fatto di continuare ad auto nominarsi è un qualcosa che mi ha stupito. Nonostante lui abbia detto di essere qui per arrivare in finale, che ci può stare, anche questo fa parte del gioco. Però si auto nominato due volte. A me dà fastidio perché alle persone non dai però pretendi il contrario e parli di amicizia e rispetto”.

Simpatica Perlina che sparla di Giuseppe solo dopo essere arrivata in finale e lui è fuori e non può difendersi mentre con lui si fingeva amica,lo abbracciava e lo consolava…la falsità regna sovrana in quella casa🤦🏻‍♀️ #GrandeFratello pic.twitter.com/zZjt0qrERN — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 23, 2024

Le parole di Perla Vatiero hanno fatto in breve il giro del web, arrivando fino a Nicola, fratello di Giuseppe Garibaldi, che con un post sui social si è scagliato contro la gieffina. Queste le sue dichiarazioni: “Carla Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi. Sentire screditare mio fratello non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. Il tempo abbia il potere di rivelare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce”.

Attualmente Giuseppe non ha ancora reagito alle parole di Perla. Non è escluso però che proprio domani sera, in vista della finale del Grande Fratello possa esserci un confronto di chiarimento tra i due.