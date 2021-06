1 Il clistere di Gianmarco Onestini

Sembra non esserci pace per Gianmarco Onestini a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Qualche tempo fa, infatti, se ricordate era stato punto da un ragno velenoso insieme al compagno d’avventura Omar Sánchez. In quell’occasione, infatti, il naufrago aveva continuato a dire agli altri naufraghi come non fosse riuscito a chiudere occhio quella volta. Tentando di espellere il veleno, infatti, è arrivato anche a piangere. La situazione, ad ogni modo si è risolta e in puntata ha detto:

Buonasera a tutti. È vero, per me ieri è stato il giorno peggiore qui. Però voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top.

Fatto sta che Gianmarco Onestini, non molto tempo fa, è andato incontro a un’altra situazione molto fastidiosa. Da giorni lamentava, infatti, un blocco intestinale che non gli permetteva di soddisfare i suoi bisogni. Niente di strano se si pensa a ciò che mangiano i naufraghi e la vita che sono costretti a fare a L’Isola. Fatto sta che, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare l’immagine in cui si vede il concorrente a carponi mentre il dottore gli fa un clistere e gli dice: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?“.

Una situazione per nulla piacevole che ha comunque risolto il problema. Tuttavia, nonostante alcuni abbiano sdrammatizzato scherzandoci sopra, altri non hanno per nulla apprezzato la divulgazione di un momento così personale. Su Twitter, infatti, hanno voluto condividere il loro sostegno nei confronti del naufrago. Ma ricordiamo anche un momento più divertente che lo ha visto protagonista. Continuate a leggere se siete interessati…