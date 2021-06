1 Un ragno punge Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini è tornato ad essere grande protagonista dei reality spagnoli. Il fratello di Luca Onestini è infatti uno dei concorrenti di questa edizione di Supervivientes (la versione iberica della nostra Isola dei Famosi), insieme a Valeria Marini (eliminata dal gioco). Il modello italiano è stato purtroppo protagonista di una disavventura, dato che è stato vittima di un ragno velenoso, che ha punto la sua gamba, provocandogli un dolore atroce.

Oltre a Gianmarco Onestini anche l’altro naufrago Omar Sánchez ha vissuto la stessa situazione. Il tutto è avvenuto nel corso della notte precedente e ha portato i due concorrenti a vivere ore davvero terribili. Gianmarco ha raccontato ai suoi compagni di non essere riuscito a chiudere occhio. Il naufrago di Supervivientes ha continuato poi a dire quanto fosse impossibile per lui trovare una posizione comoda a causa dell’accaduto. Anche Omar, in lacrime, ha confidato di sentire tanto male nella parte interessata.

Inizialmente Gianmarco Onestini e Omar Sánchez sono stati aiutati dal loro compagno d’avventura Carlos Alba. Il concorrente ha tentato di premere sulla puntura per fare in modo che uscisse tutto il veleno del ragno. L’ex gieffino però non ha molto apprezzato la modalità scelta da Carlos e ha lamentato di avere un fastidio indescrivibile, arrivando a piangere disperatamente.

Per tale ragione è stato necessario l’intervento del medico, che è arrivato subito per aiutare Gianmarco Onestini e Omar Sánchez. Vediamo com’è andata e come sta ora il ragazzo e il suo compagno di Supervivientes.