1 I chili persi da Valeria Marini

Il percorso di Valeria Marini a Supervivientes si è concluso ieri sera. La showgirl è stata eliminata definitivamente dal reality show spagnolo, dopo essere stata sconfitta per la seconda volta al televoto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, e magari fatto perdere qualche voto, potrebbe essere la recente discussione tra Valeria e Lara Sajen. Eppure c’è da dire che in terra iberica la nostra Valeria è davvero molto amata. Ma partiamo per ordine.

Finita a Playa Destierro, Valeria Marini ha deciso di rimanere e affrontare la seconda nomination di fila, ma il pubblico stavolta non è stato benevolo con lei. Dopo 53 giorni, quindi, Valeria fa ritorno in Italia ed è la quinta eliminata da Supervivientes. A poco sono servite quindi le prove affrontate prima di scoprire il responso da parte del televoto. Una delle sfide proposte riguardava il tradurre ‘baci stellari’, frase iconica della Marini, in altre lingue.

Lei comunque si è detta felice del percorso fatto e per le sue compagne, che continueranno ad abitare Playa Destierro. Prima di congedarsi Valeria Marini ha ringraziato tutti per l’opportunità data e si è stretta in un abbraccio con le altre due naufraghe, augurando loro buona fortuna.

In queste settimane di permanenza in Honduras, Valeria Marini ha perso davvero tanti chili. In un precedente articolo era stato svelato il suo peso appena entrata, parliamo di 80 kg e 100 grammi. Ma adesso com’è cambiata? Stando a quanto rivelato e raccolto anche da Biccy, sembrerebbe che l’ex del Bagaglino abbia perso ben 15 kg!