NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

Le parole di Gianmarco Onestini

Nelle ultime ore a fare un duro attacco ad Antonino Spinalbese è stato Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come abbiamo visto tra i Vipponi del Grande Fratello Vip 7 non sembrerebbe esserci grande simpatia, e spesso tra i due ci sono stati scontri e discussioni. Proprio ieri sera, nel corso della puntata settimanale, l’ex tronista è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Nikita Pelizon. Inizialmente infatti i due avevano molto legato, diventando amici. Quando però la modella si è dichiarata a Onestini, venendo friendzonata, sono iniziati i dissapori. A poco a poco così Nikita e Luca si sono allontanati, e a oggi tra loro non c’è alcun tipo di rapporto.

Nel corso della puntata così proprio Spinalbese ha criticato il comportamento dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, usando parole del tipo: “Immaturo, superficiale, ragazzino sciocco”. Sui social nel mentre a intervenire è stato Gianmarco Onestini, che a quel punto ha attaccato Antonino, spendendo per lui dure parole. Queste le sue dichiarazioni:

“Ad offendere sono capaci tutti cari Antonino ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai”.

Il pubblico del Grande Fratello Vip 7 si chiede dunque se nei prossimi giorni Gianmarco Onestini entrerà in casa per avere un confronto con Antonino Spinalbese. Non è escluso infatti che il fratello di Luca voglia avere la possibilità di affrontare l’ex di Belen Rodriguez di persona, e avere un faccia a faccia con lui. In attesa di scoprire cosa accadrà, continuate a seguirci per tante altre news sul reality show di Canale 5, e non solo.