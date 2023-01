NEWS

Nicolò Figini | 17 Gennaio 2023

GF Vip 7

L'accusa di Daniele Dal Moro

Questa notte gli spettatori del live del Grande Fratello Vip ha potuto assistere a un nuovo litigio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due vipponi si sono accusati a vicenda di provare scarso interesse. Inoltre l’ex tronista ha più volte parlato della falsità della venezuelana, usando a volte anche parole molto forti. Per esempio ha detto che è una sfigata e che sarebbe capace di svendere la sua persona per un gioco:

“La regina delle false! Le maschere cadono e una persona come te nella vita non farà nulla. Ti dispiace che non ti ho più baciata? Sai perché? I tuoi baci non li voglio! Sai una come te, quante ne trovo in giro? A centinaia! Tanto di due di picche ne hai già presi tre, vediamo quanti ne prendi ancora“.

Successivamente Oriana è andata a parlare con Luca Onestini. Tra i due sta nascendo un’amicizia o comunque un legame di qualche tipo. Dal video qui sotto, secondo alcuni utenti, stavano prendendo in giro Daniele Dal Moro. Vi lasciamo il filmato così che anche voi possiate farvi un’idea e darci una vostra opinione in merito. Stavano andando in “missione” quando a un certo punto Onestini dice: “Ah no, c’è il tuo fidanzato“. E all’unisono dicono: “Minch*a“. Poi Oriana aggiunge: “Basta, non se ne può più, basta. Tregua, tregua“.

Pare che Antonella li abbia sentiti e lo abbia riferito a Daniele, il quale poco dopo ha urlato a entrambi: “La finite di sfottere? Non lo so, Antonella dite che mi sfottete. No, chiedo“. Onestini e Oriana hanno negato. Vedremo come evolverà la situazione. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.