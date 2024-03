Gianmarco si scusa con il figlio dopo essersene andato di casa, lui ammette: “Ho imparato a farne a meno”

Spettacolo

10 Marzo 2024

Gianmarco a C’è Posta per Te chiede scusa al figlio Francesco per essersene andato di casa e aver lasciato la famiglia in difficoltà.

Gianmarco vuole chiedere scusa al figlio a C’è Posta per Te

L’ultima storia di C’è Posta per Te ha visto come protagonista Gianmarco, un padre che vuole riallacciare i rapporti con il figlio Francesco. Tutto comincia con un matrimonio felice lungo 22 anni e dal quale nascono tre figli. Dopo molti anni di vita coniugale la scintilla si spegne e l’uomo comincia a parlare con Rosy su Facebook.

Prima di tutto si separa dalla moglie e poi informa i figli che si sarebbe trasferito in Toscana per lavorare e per vivere con la nuova compagna. A rimanerci molto male è soprattutto il figlio primogenito, Francesco. I rapporti sono prevalentemente telefonici, ma si inaspriscono nel momento in cui non riesce più a passare i 600 euro di mantenimento alla famiglia.

Riceve una telefonata da Marco, un altro figlio, che gli rivela di non avere nulla di mangiare: “Il frigo è vuoto“. Ed è proprio a questo punto che Francesco decide di troncare i ponti con il genitore. Dall’ex moglie, poi, ha saputo che il maggiore dei suoi figli è quello che ha sofferto di più per la separazione.

Oggi a C’è Posta per Te Gianmarco vuole chiedere scusa per le sue mancanze. Vediamo cos’è accaduto durante il confronto.

La discussione tra padre e figlio

A intervenire, come al solito, è Maria De Filippi che prima di tutto fa un riassunto a Francesco. In seguito cerca di capire come si sente il ragazzo dopo tutti gli anni in cui il padre è stato assente. Il destinatario della lettera ha affermato: “Sì, quando è uscito dalla mia vita sono stato meglio. Ho imparato a farne a meno. Mi fa piacere che mi cerchi, però ha fatto stare male tutti“.

Il padre rimane quasi senza parole per l’emozione: “Ha ragione, non posso dargli torto. Il pensiero del frigorifero vuoto… Mi sono sentito quasi morire“. Gianmarco crede di essere stato un buon padre e di aver dedicato diverso tempo alla famiglia. Tuttavia ci sono state delle mancanze perché, come dice Maria stessa “da un genitore ti aspetti delle cose“.

Francesco è titubante e non sa che cosa fare in questa situazione: “Quando si tratta di una cosa seria, che mi tocca personalmente, mi chiudo“. La conduttrice di C’è Posta per Te sollecita Gianmarco a non stare zitto e l’uomo afferma di voler riallacciare un rapporto con lui: “Mi piacerebbe stare un po’ insieme, raccontarci di noi e delle cose che mi sono perso“.

Francesco, però, non riesce ancora a perdonarlo e decide di chiudere la busta. Lui stesso ammette che si è trattato di un inizio e forse, in futuro, tornerà a cercarlo.