Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Marzo 2024

C'è Posta per te

Giovanni vuole chiedere scusa a Erica dopo averla tradita online con una ragazza. Sarà riuscito a ottenere il perdono dopo averla chiamata a C’è Posta per Te?

Storia di un amore interrotto a C’è Posta per Te

La quarta storia di C’è Posta per Te riguarda un amore interrotto tra Giovanni ed Erica. I due ragazzi si conoscono e si innamorano a prima vista decidendo di andare a vivere insieme nel giro di poco tempo. Prima di tutto vanno a vivere con i genitori di lei e qui, mentre lavorava giorno e notte a un negozio online, inizia a messaggiare con una ragazza.

I discorsi si fanno più spinti, si passa allo scambio di foto esplicite e poi a una videochiamata. Questa persona vuole raccontare tutto alla fidanzata di Giovanni e quest’ultimo, preso dal panico, sveglia Erica nel bel mezzo della notte e confessa tutto. La mattina seguente la compagna lo caccia da casa e gli chiede del tempo per metabolizzare la faccenda.

Giovanni scrive a #CePostaPerTe per recuperare la sua storia d’amore con Erica… pic.twitter.com/GQ1mUPN9KQ — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 9, 2024

Giovanni si convince che potrebbe perderla e comincia a diventare quasi ossessivo: le scrive messaggi pieni di gelosia oppure fa gli ‘screenshot‘ a dei ‘like‘ messi ad altri ragazzi e va sotto casa sua a rinfacciarglielo. Erica si stufa e lo lascia per sempre. Qualche tempo dopo Giovanni comincia ad andare in terapia capendo gli errori che ha fatto.

Ma che cosa è accaduto durante il confronto a C’è Posta per Te? Scopriamolo insieme.

Erica ha aperto la busta?

Durante la consueta chiacchierata con Maria De Filippi, quindi, Erica spiega che a darle più fastidio è stata la gelosia di Giovanni e ricorda di avergli chiesto del tempo ma non ha rispettato tale richiesta. “Dall’ultima volta che abbiamo parlato, qualche settimana, non l’ho più sentito“, ammette però lei.

Ogni tanto lo pensa, ma adesso sta bene con la sua nuova vita a Cosenza mentre studia all’università: “Ho avuto tempo per me, ho recuperato i rapporti con le amiche… Tante cose“. Oggi non sa descrivere i sentimenti per Giovanni, ma l’amore che c’era è scemato da quando è accaduto tutto ciò che abbiamo raccontato poc’anzi:

“Non riesco a pensare di tornare nella situazione di prima. Non riuscivo a tirare fuori la voce. Non sono predisposta adesso.

Non riesco a vedere te nel mio presente. Il mio sentimento non è come qualche mese fa. Quel sentimento è legato a un ideale di ciò che potrebbe essere”.

Erica ammette di non amarlo più e Giovanni capisce, grazie a Maria De Filippi, che non c’è più un sentimento. La conduttrice di C’è Posta per Te chiude la busta e il giovane innamorato esce dallo studio con grande tristezza.