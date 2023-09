NEWS

Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

Gianni Morandi va a Pechino Express?

Ieri pomeriggio Gianni Morandi è apparso sui suoi profili social per annunciare che si prenderà una pausa da Internet. Non è sceso molto nei particolari ma è rimasto abbastanza sul vago: “Ciao! Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok. Chissà, magari ci fa bene”.

I suoi fan sono stati colti alla sprovvista e sono rimasti stupiti nell’apprendere tale notizia. Molti di loro ne sentiranno la mancanza e qualcuno lo ha anche ringraziato per averli avvertiti altrimenti si sarebbero molto preoccupati:

“Menomale c’è l’hai detto, altrimenti ci preoccupavamo. Era bello vederti ogni giorno. Sei uno di noi! Se usati bene i social non fanno male a nessuno, ma compagnia a tanti. Se si fa un uso eccessivo purtroppo viene fuori di tutto, ma non è colpa dei social. Non tutti sono come te!”.

Diversi utenti si stanno chiedendo come mai Gianni Morandi vuole prendersi una pausa dai social. Che sia stanco degli hater che abbondano sempre di più? C’è chi è convinto che si stia allontanando solo per prendere parte a un noto reality. Stiamo parlando della nuova edizione di Pechino Express. Al momento non sappiamo se sarà effettivamente così perché non abbiamo notizie in merito al cast.

Tuttavia questa è un’opzione non da escludere. Per il reality sarebbe un vero colpaccio avere tra i concorrenti uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana. In questo modo si assicurerebbe una fetta di pubblico che potrebbe non aver mai visto Pechino Express.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Gianni Morandi nella trasmissione?