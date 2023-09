NEWS

Andrea Sanna | 9 Settembre 2023

Gianni Morandi

L’annuncio di Gianni Morandi

Gianni Morandi in queste ore ha sorpreso tutti con l’annuncio fatto sui suoi canali ufficiali. Il cantante, amatissimo da grandi e piccini, ha fatto sapere ai suoi follower di avere la necessità di fermarsi per un po’. Nel dettaglio ha rivelato che si prenderà una pausa dai social network. Queste le sue parole e il video diffuso in rete:

“Ciao! Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok. Chissà, magari ci fa bene”, ha detto Gianni Morandi con un sorriso.

L’eterno ragazzo non è entrato nei dettagli di questa sua decisione. È rimasto molto vago, lasciando intendere di sentire la necessità di concedersi un po’ di riposo e niente più. Gianni Morandi poco dopo la notizia è stato circondato da un’ondata d’affetto incredibile da parte dei suoi numerosi fan, i quali hanno ammesso di avvertirne già la sua mancanza.

Alcuni hanno invitato Gianni Morandi a fare presto ritorno, altri a dedicarsi alla sua vita e concedersi tutto il tempo necessario. Tra i tanti, tutti più o meno simili, spicca:

“Menomale c’è l’hai detto, altrimenti ci preoccupavamo. Era bello vederti ogni giorno. Sei uno di noi! Se usati bene i social non fanno male a nessuno, ma compagnia a tanti. Se si fa un uso eccessivo purtroppo viene fuori di tutto, ma non è colpa dei social. Non tutti sono come te!”, ha fatto notare una sua fan, seguita da diversi messaggi. In pochi minuti Gianni Morandi con questi video ha accumulato commenti, like e condivisioni.

Non siamo in grado di dirvi da cosa derivi la scelta presa da Gianni Morandi in queste ore, ma magari ha a che fare qualche progetto lavorativo. Chi lo sa! In ogni caso tutti (noi compresi) lo attendono a braccia aperte!