Nicolò Figini | 10 Settembre 2023

I nipotini di Francesca Ferragni

Ieri pomeriggio è stato celebrato il matrimonio tra Francesca Ferragni e lo storico fidanzato Riccardo Nicoletti. Dopo la nascita del loro primo figlio, Edoardo, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore.

Come location hanno optato per il Castello di Rivalta, antica fortezza sul fiume di Trebbia. I festeggiamenti, invece, sono proseguiti presso il castello di Gazzola, un borgo in provincia di Piacenza.

Se le damigelle della sposa sono state le sorelle Chiara e Valentina, il compito di paggetti è stato dato ai nipoti Leone e Vittoria. Qui sotto possiamo vedere il video che ha intenerito tutto il web.

Notiamo come i due bambini stiano percorrendo la navata mentre gli invitati registrano il momento sui loro telefonino. Vittoria lancia i petali, mentre Leone porta le fedi nuziali.

Si vociferava, inoltre, che il matrimonio di Francesca Ferragni sarebbe stato blindato. Nessuno avrebbe potuto fare foto o video per poi condividerle sui social:

“Ciao deia, abato si sposa Francesca Ferragni al Castello di Rivalta. Ha già fatto firmare i documenti per la non divulgazione di foto e video. In più hanno fatto oscurare le finestre e gli invitati al matrimonio avranno un bollino sulla mano. Tutto top secret, insomma. Ho sentito persone lamentarsi”.

A smentire, però, ci ha pensato Riccardo Nicoletti tramite una delle Stories su Instagram. Riprendendo un articolo che riportava la notizia, infatti, ha affermato in maniera ironica che l’unica regola era quella di “bere almeno cinque litri, non di acqua“.

