1 La mano ustionata di Gianni Morandi

Più di un anno fa Gianni Morandi era stato vittima di un incidente domestico mentre era in campagna. Se la mano sinistra non ha riscontrato particolari danni, non si può dire la stessa cosa per quella destra. Fino ad oggi, infatti, si è sempre fatto vedere con le bende senza mai mostrare davvero come fosse la situazione. In queste ultime ore, però, le cose sono cambiate e su Instagram ha pubblicato uno scatto dove possiamo vederle.

Nel marzo dello scorso anno ha avuto un incidente con il fuoco e la mano si è totalmente ustionata. Nella foto che mettiamo qui sotto lo troviamo sorridente, mentre fa finta di urlare, con le mani bene in vista. Nella descrizione si legge: “Voglia di urlare, autoscatto“. Tanti i commenti che si sono susseguiti sui suoi spazi social, anche su Facebook: “Ciao Gianni, oh le tue grandi mani che ho stretto tante volte alle fine dei tuoi concerti. Mi emoziona vederle, perché ho temuto di non poterle più stringere. Ma vedo che tutto sta per andare a lieto fine. Sono felice“.

La mano bruciata di Gianni Morandi

Altri ancora scrivono: “Porca miseria la mano Gianni… L’importante che ne hai recuperato l’uso intanto poi per guarire del tutto ci vorrà del tempo” e anche: “Ciao Gianni vedo che le ferite stanno guarendo bene. Penso che devi aver sofferto tanto“. Tra gli altri utenti che si preoccupano: “Hai preso una bella strinata Gianni. Pero’ stai guarendo bravo“. Qualcuno non può fare a meno che notare la sua allegria: “Ammiro la tua vitalità,,,, che meraviglia, grazie per tutto quello che ci dai“.

Speriamo possa rimettersi completamente presto. Tra l’altro, Gianni Morandi lo vedremo molto presto sul palco dell’Ariston. Proprio lui, infatti, affiancherà Amadeus in qualità di co-conduttore al Festival di Sanremo 2023. Continuate a leggere…