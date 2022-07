1 Il nuovo presunto interesse di Gianni Sperti

Da anni uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne è senza dubbio Gianni Sperti. Come sappiamo infatti da innumerevoli edizioni il ballerino ricopre il ruolo di opinionista del dating show, e col suo fare pungente esprime sempre la sua opinione, giudicando tutto quello che accade all’interno del programma. In queste settimane però Gianni, data la pausa estiva della trasmissione di Maria De Filippi, si sta godendo del meritato relax in vista della prossima edizione, che partirà su Canale 5 a settembre. Tra poche settimane tuttavia inizieranno le registrazioni delle prime puntate, durante le quali scopriremo chi saranno i nuovi volti del programma.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in queste ore è giunta una notizia che sta già facendo discutere il web. Stando a quello che riporta Ivan Rota per Dagospia, sembrerebbe che Gianni Sperti sia interessato a un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ed ex professoressa de L’Eredità. Di chi parliamo? Di Cristina Buccino! Attualmente come sappiamo la modella è lontana dal piccolo schermo, tuttavia sui social appare in splendida forma, più bella che mai, al punto da aver attirato l’attenzione proprio di Sperti. Questo quello che si legge su Dagospia:

“Finito Uomini e Donne, Gianni Sperti si dedica ai social. Sperti sembra avere un interesse particolare per una formosa ragazza che lavora nel mondo dello spettacolo. Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e sexy professoressa dell’Eredità, che pareva destinata a una grande carriera, ma che invece è scomparsa dai radar. La vediamo solo, molto sexy, su Instagram”.

Che dunque Gianni Sperti abbia davvero un interesse per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi? Mentre attendiamo ulteriori news in merito, qualche giorno fa lo storico opinionista di Uomini e Donne è stato protagonista di una disavventura in Egitto. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le sue dichiarazioni a riguardo.