“Ho conosciuto una persona speciale in Polonia”, Gianni Sperti ha trovato l’amore?

Debora Parigi | 27 Dicembre 2022

Uomini e donne

Una persona importante è entrata nella vita di Gianni Sperti. Abita in Polonia e l’opinionista volerà a Varsavia da lei per Capodanno.

Una nuova persona è presente nella vita di Gianni Sperti

Momento di pausa per Uomini e donne (anche se ci dovrebbero essere due registrazioni questa settimana) e quindi vacanze anche per i protagonisti, opinionisti compresi. E a proposito di loro, il magazine del dating show di Maria De Filippi, ha chiesto a Gianni Sperti come passerà questi giorni di festa.

L’opinionista e ballerino ha in progetto un viaggio per Capodanno perché ha conosciuto qualcuno che è diventato importante nella sua vita. E quindi ha deciso di passare del tempo con questa persona volando in Polonia. Come riporta il sito Televisionando.it, Sperti grazie ai social ha modo di conoscere persone che abitano anche molto lontano da lui, ma a cui ci si può legare in modo forte. E così ha dichiarato:

“Se avrò giorni sufficienti farò il mio solito viaggio alla scoperta delle capitali d’Europa… Quest’anno avrei pensato di passarlo a Varsavia. I social ci permettono di conoscere persone in tutto il mondo, e proprio a Varsavia ho conosciuto una persona speciale. Ora che siamo diventati grandi amici, festeggeremo anche il Capodanno insieme.”

Un nuovo amore quindi per Gianni Sperti? Molti hanno pensato proprio a questo, ma a quanto pare non è così. I legami forti non significano solo amore. L’opinionista infatti ha parlato di “grandi amici”. Un’amicizia quindi, nessuna relazione amorosa.

Proprio a proposito di amore, infatti, gli è stato chiesto come andasse e lui ha risposto di essere ancora single. Ha sottolineato il fatto che non gli piace nessuno. Ma non solo, ha anche aggiunto di essersi reso conto di non essere interessato a cercare una persona. Tra l’altro ha raccontato di come, più passa il tempo, più gli sembra difficile immaginarsi in una vita di coppia. Ovviamente si tratta di riflessioni razionali, perché quando e se dovesse capitare di trovare l’amore, lui lo vivrebbe totalmente lasciandosi travolgere dai sentimenti.