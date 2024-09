Poche ore fa è arrivata una notizia che ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo più di 10 anni d’amore infatti Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati. Ecco tutti i dettagli sulle nozze.

Fiori d’arancio per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Sono trascorsi più di 10 anni da quando Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno dato il via alla loro bellissima storia d’amore. Come in molti sapranno, dall’unione tra il portiere e la giornalista sportiva è nato anche un figlio, Leopoldo Mattia, che a oggi ha 8 anni. In queste ore nel mentre la coppia è tornata al centro dell’attenzione, per via di una notizia che ha lasciato il web senza parole. Nella giornata di sabato 28 settembre infatti Gigi e Ilaria si sono finalmente sposati, alla presenza di familiari e amici. I due hanno pronunciato il fatidico sì a Villa Oliva, a Lucca, e successivamente si è tenuto il ricevimento.

Tra gli invitati alle nozze di Buffon e della D’Amico anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Monica Bellucci e Tim Burton, Fabio Caressa e Benedetta Parodi, Massimiliano Allegri, Andrea Agnelli e Luciano Spalletti.

Commovente il momento delle promesse di matrimonio, che ha emozionato tutti i presenti. Proprio Gigi Buffon, visibilmente provato, ha affermato: “Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Non credevo potesse esistere”. Ilaria D’Amico ha invece ringraziato la loro grande e bellissima famiglia, aggiungendo: “Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all’amore dei nostri ragazzi”.

Dopo il rito civile, Gigi e Ilaria hanno anche condiviso sui social un primo tenero scatto delle nozze, che in breve è diventato virale. Oggi nel mentre i festeggiamenti del matrimonio proseguiranno in Versilia, dove la famiglia di Buffon è titolare del bagno La Romanina. Non resta dunque che fare i nostri più sinceri auguri a questa splendida coppia, che dopo più di 10 anni si è finalmente unita in matrimonio.