Ieri sera è andata in onda la prima attesa puntata di Ballando con le Stelle. A scendere in pista è stata anche Bianca Guaccero, che ha infiammato il web con un samba, vincendo la serata.

Bianca Guaccero vince la prima puntata

Ballando con le Stelle è finalmente tornato! Ieri sera infatti su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del celebre talent show di Milly Carlucci, attesissima da tutto il pubblico. Nel corso della diretta non sono ovviamente mancati i colpi di scena e come al solito ne abbiamo viste di belle. A scendere in pista per la prima volta è stata anche Bianca Guaccero, che quest’anno ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza. La conduttrice come sappiamo durante il suo percorso verrà affiancata da Giovanni Pernice e di certo la coppia saprà come stupirci.

LEGGI ANCHE: Gemma scopre un legame tra il nuovo corteggiatore e l’ex Giorgio, un “over” si dichiara a Martina – ANTICIPAZIONI

Proprio durante la prima puntata, i due si sono esibiti con un samba che ha infiammato il pubblico. Poco dopo sono dunque arrivati i voti della giuria, che hanno premiato la conduttrice e il ballerino. Ma non è finita qui.

I voti social hanno infatti ribaltato la classifica e a conquistare il primo posto sono stati proprio Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno dunque vinto la prima puntata di Ballando con le Stelle. La prossima settimana così la coppia partirà da un bonus di 30 punti, che di certo aiuterà i due.

BIANCA GUACCERO SEI FORSE TU LA MIA NUOVA MADRE DI QUESTA EDIZIONE?????? #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/jBnq8hsy4l — 𝐛𝐢☽ ✂️ (@lunaur3um) September 28, 2024

Grande soddisfazione dunque per Bianca, che di certo è già una delle concorrenti più amate di questa edizione del talent show di Milly Carlucci. Senza dubbio la presentatrice anche nelle settimane a venire saprà stupire il pubblico, la giuria e il web e ci regalerà performance indimenticabili. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà e nel mentre fare un grande in bocca al lupo alla Guaccero e al suo maestro.