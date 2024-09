Ieri sera il programma di Milly Carlucci ha debuttato su Rai 1 andandosi a sfidare con la seconda puntata del talent con Giulia Stabile su Canale 5. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti TV tra Ballando con le stelle e Tu si que vales sabato 28 settembre 2024?

Chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales gli ascolti TV?

Come sappiamo quella di ieri è stata una giornata molto attesa per tutti i fan del programma danzante di Rai 1. Milly Carlucci è tornata in onda con un cast di Vip in gara tutto nuovo e anche tra i ballerini professionisti abbiamo visto qualche new entry. I giudici hanno espresso i loro insindacabili pareri e sono stati molti coloro che hanno saputo stupire loro e il pubblico.

Nel frattempo su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del talent che vede a capo della giuria popolare Sabrina Ferilli. Molti nuovi talenti si sono esibiti sul palco e qualcuno è riuscito a passare il turno, mentre altri sono dovuti tornare a casa. La domanda che adesso tutti si fanno è una sola: “Chi ha vinto la sfida degli ascolti TV tra Ballando con le stelle e Tu si que vales sabato 28 settembre 2024?“.

La risposta ce la forniscono i dati Auditel che ha raccolto, tra gli altri, anche Davide Maggio. Attraverso una rapida occhiata capiamo subito che la trasmissione di Milly Carlucci ha avuto la meglio su quella di Maria De Filippi anche se per molto poco. Ballando, infatti, ha raggiunto il 25.6% di share conquistando 3.300.000 spettatori. Tu si que vales ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.238.000 spettatori con il 24.5% di share.

Una differenza di poco più di 60mila spettatori. Ma adesso sappiamo chi ha vinto la sfida degli ascolti sabato 28 settembre 2024 tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Con il passare del tempo la situazione potrebbe cambiare e noi vi terremo aggiornati.