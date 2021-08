1 Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio con i partner

Ormai più di un anno fa Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si lasciavano in maniera definitiva. Una delle coppie più apprezza del panorama musicale italiano, infatti, annunciava attraverso una nota sui social la propria separazione. Queste le parole esatte in tale occasione: “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata“.

Ormai è passato diverso tempo e i due sembrano proprio aver ritrovato la felicità accanto a due nuove persone. Nel prossimo numero di Chi, infatti, come riporta anche l’account del settimana su Instagram, vedremo i due cantanti in vacanza con i rispettivi partner. Qui di seguito, perciò, possiamo leggere la descrizione che accompagna l’immagine:

SU “CHI” LO SCOOP DELL’ESTATE: GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO RICOMINCIANO UN NUOVA VITA CON DUE NUOVI COMPAGNI. E GIGI DIVENTERA’ PADRE PER LA QUINTA VOLTA IN AUTUNNO – Nel numero di CHI in edicola da mercoledì 4 agosto troverete lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Andiamo a scoprire, quindi, chi sono i nuovi amori di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Se per il primo era cosa già nota, per la seconda si tratta della prima apparizione in pubblico immortalata in una fotografia. Se avete interesse nello scoprire come stanno le cose, quindi, continuate a leggere…