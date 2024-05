Gigi D’Alessio canta anche con suo figlio LDA nel nuovo album: il duetto padre-figlio (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Maggio 2024

In questi giorni Gigi D’Alessio ha annunciato che presto uscirà una canzone in collaborazione con il figlio LDA

Gigi D’Alessio ha anticipato una collaborazione nel suo nuovo album con il figlio LDA, già visto ad Amici di Maria De Filippi. Ecco un estratto del brano.

Gigi D’Alessio duetta con il figlio LDA

Conosciamo LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, grazie alla sua partecipazione ad Amici. Questo percorso ha permesso al giovane cantante di farsi conoscere e di essere amato da centinaia di migliaia di fan. Ovviamente il papà Gigi D’Alessio non potrebbe essere più che fiero e lo aveva già affermato in passato quando il figlio aveva appena due anni:

“Tu pensa che Luca adesso ha due anni e mezzo. Ed è nato veramente tra un concerto e l’altro, eh. Io tornavo dall’Australia e ho avuto la fortuna di vederlo nascere. Il giorno dopo sono ripartito per gli Stati Uniti. Altrimenti nemmeno avrei assistito al parto, alla nascita di Luca.

La cosa più bella è che quel bambino lì, vedi? Te lo dico a distanza di una quindicina d’anni, diventerà uno dei più grossi musicisti. […] Perché è un qualcosa di eccezionale. Guarda, mi imbarazza la sua musicalità”

Per tale ragione non stupisce che padre e figlio abbiano programmato un duetto nel nuovo album di Gigi D’Alessio. Su Instagram quest’ultimo ha pubblicato un piccolo estratto del brano che si intitola “Primo appuntamento 2024” e che sarà contenuto nel disco “FRA“. In descrizione scrive: “Di generazione in generazione, la musica resta e le emozioni rinascono“.

Ovviamente non sono mancati i commenti pieni di entusiasmo da parte dei fan e degli amici noti, come per esempio Fausto Leali. L’uscita della canzone è prevista per venerdì 24 maggio e siamo sicuri che sarà un successo. Non posiamo fare altro che augurare buona fortuna a Gigi e LDA per questo progetto. Noi di Novella 2000 ascolteremo sicuramente il brano e voi? Fatecelo sapere con un commento!