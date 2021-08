1 Gigi D’Alessio di nuovo papà

In queste ore a lanciare un’indiscrezione bomba su Gigi D’Alessio è stato il settimanale Chi. Stando a quanto si legge sulla rivista, il noto cantante partenopeo aspetta un figlio dalla sua nuova compagna, Denise Esposito, di 26 anni più giovane. I due si sono conosciuti lo scorso anno a Capri e da allora non si sono più lasciati. L’artista sta così per diventare padre per la quinta volta. Gigi ha infatti avuto tre figli dalla sua ex moglie, e un figlio da Anna Tatangelo, con la quale l’amore è terminato un anno e mezzo fa. Questo quanto riporta Chi:

“SU “CHI” LO SCOOP DELL’ESTATE: GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO RICOMINCIANO UN NUOVA VITA CON DUE NUOVI COMPAGNI. E GIGI DIVENTERÀ PADRE PER LA QUINTA VOLTA IN AUTUNNO – Nel numero di CHI in edicola da mercoledì 4 agosto troverete lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano, infatti, non soltanto ha una nuova compagna, Denise (di 26 anni più giovane), ma diventerà padre in autunno. Si tratta del quinto figlio per D’Alessio che ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo”.

Ma come ha reagito Anna Tatangelo nell’apprendere che Gigi D’Alessio aspetta un figlio dalla sua nuova compagna? Questo quanto si legge sulla rivista e quanto riporta Biccy:

“La cantante sarebbe stata tra le ‘ultime’ a sapere della lieta novella e il tutto sarebbe avvenuto casualmente, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie. Una notizia che l’ha colpita nell’animo e ha lasciato il segno nel cuore di Anna, che non si aspettava che Gigi ripartisse così in fretta e mettesse su addirittura una nuova famiglia dopo la brusca rottura del loro rapporto. Inoltre, un altro elemento che avrebbe ferito la Tatangelo è stato il fatto che Gigi abbia scelto di vivere con Denise non più ad “Amorilandia”, la villa che il cantante possiede in zona Olgiata a Roma e che Anna non ha mai amato. Con la nuova compagna invece ha lasciato Roma per ricominciare da Napoli”.

Nel mentre anche Anna Tatangelo, dopo Gigi D’Alessio, ha un nuovo amore. Rivediamo di chi si tratta.